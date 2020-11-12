Грядущий смартфон Samsung получит поддержку S Pen

Старший представитель семейства будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 обзаведется поддержкой фирменного стилуса S Pen, что превратит его в аналог устройств Galaxy Note.

Galaxy S21 получит поддержку S Pen

В Интернете уже давно ходят слухи о том, что Samsung может прекратить выпуск серии Galaxy Note, поскольку эти устройства по характеристикам и возможностям не слишком сильно отличаются от смартфонов Galaxy S.

В то же время основная функция Galaxy Note — поддержка S Pen — якобы перейдет на устройства Galaxy S. В частности, устройство Galaxy S21 Ultra, которое дебютирует в январе вместе с моделями Galaxy S21 и Galaxy S21 +, якобы может работать с этим стилусом.

"Я могу со 100% уверенностью подтвердить, что S21 Ultra поддерживает S Pen", — сказал на своей странице в Twitter блогер Ice Universe, который ранее неоднократно предоставлял точные данные о будущих продуктах Samsung.

Согласно имеющейся информации, Galaxy S21 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем WQHD / 1440p с частотой обновления 120 Гц, многомодульной камерой 108MP ISOCELL HM3, процессором Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100 и батареей 5000 мАч. Анонс ожидается 14 января.

Как сообщало издание "Комментарии", стала известна дата выхода новых смартфонов Samsung.

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