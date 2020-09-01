Стало известно, сколько iPhone получат поддержку технологии 5G

Американская компания Apple попросила поставщиков произвести не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G, пишет Free News со ссылкой на Bloomberg.

"Apple попросила поставщиков выпустить не менее 75 миллионов iPhone с поддержкой 5G к концу года, что в целом совпадает с прошлогодним выпуском", - пишет Bloomberg. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что компания рассчитывает поставить iPhone следующего поколения на уровне до 80 миллионов штук в этом году.

Как ожидается, в октябре выйдет четыре новые модели iPhone. Они будут представлены в разных дизайнах и размерах с возможностью поддержки подключения 5G. Агентство отмечает, что к выпуску также готовятся новый iPad Air с экраном от края до края, как у iPad Pro, две новые версии Apple Watch, наушники и уменьшенная версия динамика HomePod.

Компания Apple, основанная в 1976 году, производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, "умные" часы и программное обеспечение.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple огорчила поклонников, которые ждут выхода iPhone 12.

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