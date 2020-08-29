Стали известны характеристики смартфона Xperia 5 II

Компания Sony готовится к выпуску нового компактного смартфона Xperia 5 II, который станет преемником Xperia 5. Известный осведомитель Эван Бласс опубликовал фотографию, которая дает первое представление о том, чего можно ожидать от второй итерации Sony Xperia 5. Об этом сообщает Digital Camera World.

Логотип ZEISS T * по-прежнему находится на задней камере, что означает, что в Xperia 5 II будут по-прежнему использоваться объективы ZEISS T *. Однако, в отличие от Sony Xperia 1 II, времяпролетной 3D-камеры, похоже, нет.

Веб-сайт телефонных слухов GSMArena предположил, что камера Sony Xperia 5 II должна быть такой же функциональной, как и Sony Xperia 1 II. Видимо, отчасти это связано с тем, что на правой стороне телефона вроде бы есть кнопка спуска затвора. Sony единственная компания, которая до сих пор дает аппаратную кнопку для этого.

Судя по всему, второе поколение Sony Xperia 5 будет иметь вход для наушников 3,5 мм, которого не было у оригинального Xperia 5. Других спецификаций для изучения не так много, но ходят слухи, что Sony Xperia 5 II будет иметь дисплей с диагональю 5,6–5,8 дюйма. Это будет меньший по размеру дисплей, чем 6,1-дюймовый дисплей оригинального Xperia 5, и, по всей видимости, это сделает Sony Xperia 5 II самым маленьким телефоном 5G на данный момент.

Однако придется подождать до официального анонса Sony Xperia 5 II, чтобы получить какое-либо подтверждение меньшего размера экрана. Оригинальный Xperia 5 был анонсирован на IFA 2019, поэтому потенциально можна увидеть официальное появление Xperia 5 II на IFA этого года, которое начнется 3 сентября.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony адаптировала камеры для совершения видеозвонков.

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