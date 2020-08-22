Sony адаптировала камеры для совершения видеозвонков

С переходом к работе из дома из-за пандемии использование видеозвонков в значительной степени заменило личное общение. Вот почему веб-камеры стали основным техническим оборудованием за последние пару месяцев. Sony Electronics Inc. осознала эту потребность и объявила о выпуске нового настольного приложения под названием Imaging Edge Webcam. Оно дает возможность пользователям легко превратить свою совместимую цифровую камеру Sony в высококачественную веб-камеру, просто подключив ее к ПК через USB. И все это бесплатно. Об этом сообщает Geek Speen.

Веб-камера Imaging Edge позволяет использовать камеры Sony для прямой трансляции и использовать ее для видеоконференций с детальным качеством изображения. Кроме того, во время видеозвонков можно использовать функции, характерные для камеры, а также ее систему автофокусировки.

Что касается камер, которые могут использовать это приложение, Sony заявляет, что веб-камера Imaging Edge совместима с 35 моделями камер Sony, включая Alpha 9 II, Alpha 9, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 7R II, Alpha 7S II, Alpha. 7S, Alpha 7 III, Alpha 7 II, Alpha 6600, Alpha 6400, Alpha 6100, RX100 VII, RX100 VI, RX0 II, RX0, цифровая камера ZV-1, новая Alpha 7S III и другие.

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