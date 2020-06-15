Стала известна дата выхода нового смартфона Huawei

В прошлом месяце компания Huawei представила смартфон Enjoy Z в Китае. Недавние сообщения показали, что китайский производитель может анонсировать телефон Huawei Enjoy 20 Pro / Plus уже 24 июня. По сообщениям надежного источника, известного благодаря инсайдерской информации о продуктах Huawei, компания может запустить Huawei Enjoy 20 в августе.

Huawei выпускает новый смартфон каждый месяц. Ожидается, что компания выпустит новый телефон в июле. Неясно, является ли этот телефон телефоном серии Enjoy или каким-либо другим устройством. В августе компания может запустить Huawei Enjoy 20. Предполагается, что смартфон будет оснащен считывателем отпечатков пальцев и OLED-панелью. Другая информация о смартфоне Enjoy 20 недоступна.

Huawei еще не подтвердил прибытие Enjoy 20 Plus, который, как ожидается, дебютирует в следующем месяце. Ожидается, что на Enjoy 20 Plus будет установлен дисплей с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации при касании 180 Гц.

Предполагается, что Dimensity 800 5G SoC будет питать Huawei Enjoy 20 Plus. В телефоне, скорее всего, будет установлен считыватель отпечатков пальцев. Ходят слухи, что на задней панели телефона установлена ​​тройная камера с 48-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной камерой. Интересно, что эти спецификации также доступны на Huawei Enjoy Z 5G.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei начала разработку новой флагманской серии.

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