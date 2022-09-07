Состоялась презентация нового iPhone 14 от Apple и других новинок компании

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Slava Kot
Начало сентября – не самое популярное время года – не только начинает холодать, но и у многих людей это ассоциируется с возвращением в школу или окончанием каникул. Однако поклонники новых технологий и гаджетов имеют другое мнение на этот счет, и все благодаря конференции Apple. Событие этого года от компании из Купертино связано с премьерой iPhone 14, но также на презентации состоялась премьера и других продуктов компании.
Презентация нового iPhone 14 от Apple, Apple Watch, AirPods. Фото из открытых источников
Как стало известно из презентации Apple показала четыре новых варианта смартфона:
Как легко догадаться, iPhone 14 станет смартфоном с базовой конфигурацией, а версия iPhone 14 Pro будет иметь лучшие компоненты. В свою очередь, вариант Max – это просто телефоны с большим экраном. А что касается размеров экрана, то здесь сенсации не будет: базовые модели получили диагональ 6,1, а версии Max – 6,7.
Цена новой модели iPhone 14 – 799 долларов за стандартную модель и 899 долларов за улучшенный вариант.
Кроме iPhone 14, американская компания презентовала новые умные часы Apple Watch Series 8. Их цена будет составлять 399 за стандартную модель и 499 долларов за расширенную. В продажу гаджет попадет 16 сентября, но можно осуществить предзаказ.
Также были представлены и беспроводные наушники AirPods. Компания заявляет, что улучшила звук устройства, а также продлила продолжительность использования, теперь наушники могут работать до 30 часов активной работы. Цена нового продукта компании стартует от 249 долларов.
Также, портал "Комментарии" писал о самом популярном телефоне в США. Им оказалась предыдущая модель телефона компании Apple – iPhone 13. Спрос на эту модель значительно превысил надежду производителя электронной техники. Потребность в iPhone 13 была в 8 раз выше, чем ожидало руководство Apple.
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