Состоялась презентация нового iPhone 14 от Apple и других новинок компании

Начало сентября – не самое популярное время года – не только начинает холодать, но и у многих людей это ассоциируется с возвращением в школу или окончанием каникул. Однако поклонники новых технологий и гаджетов имеют другое мнение на этот счет, и все благодаря конференции Apple. Событие этого года от компании из Купертино связано с премьерой iPhone 14, но также на презентации состоялась премьера и других продуктов компании.



Презентация нового iPhone 14 от Apple, Apple Watch, AirPods. Фото из открытых источников

Как стало известно из презентации Apple показала четыре новых варианта смартфона:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Как легко догадаться, iPhone 14 станет смартфоном с базовой конфигурацией, а версия iPhone 14 Pro будет иметь лучшие компоненты. В свою очередь, вариант Max – это просто телефоны с большим экраном. А что касается размеров экрана, то здесь сенсации не будет: базовые модели получили диагональ 6,1, а версии Max – 6,7.

Цена новой модели iPhone 14 – 799 долларов за стандартную модель и 899 долларов за улучшенный вариант.

Кроме iPhone 14, американская компания презентовала новые умные часы Apple Watch Series 8. Их цена будет составлять 399 за стандартную модель и 499 долларов за расширенную. В продажу гаджет попадет 16 сентября, но можно осуществить предзаказ.

Также были представлены и беспроводные наушники AirPods. Компания заявляет, что улучшила звук устройства, а также продлила продолжительность использования, теперь наушники могут работать до 30 часов активной работы. Цена нового продукта компании стартует от 249 долларов.

Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что американская компания перестала производить музыкальные плееры iPod. По сообщениям Apple, их музыкальные проигрыватели будут на полках магазинов, пока не закончатся на складах.

Также, портал "Комментарии" писал о самом популярном телефоне в США. Им оказалась предыдущая модель телефона компании Apple – iPhone 13. Спрос на эту модель значительно превысил надежду производителя электронной техники. Потребность в iPhone 13 была в 8 раз выше, чем ожидало руководство Apple.

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