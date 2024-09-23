Смартфоны, не бьющие по кошельку: лучшие модели до 600 долларов

В последнее время смартфоны среднего класса стали очень популярны. Они идеально подходят для тех, кто не хочет тратить много денег на дорогие модели, но при этом хочет получить хорошее качество и производительность, которой недостаточно в более дешевых телефонах.

Смартфоны среднего класса завоевывают рынок

Эксперты из Stuff выбрали лучшие смартфоны, которые можно купить за менее чем $600. Google Pixel 8a считается самым лучшим среди них по своему соотношению цена-качество. Он имеет отличную производительность, отличные камеры и простую систему Android. iPhone SE (2022) поразит тех, кто ищет мощность в маленьком размере, ведь он оснащен тем же процессором, что и iPhone 13. Samsung Galaxy A55 предлагает отличный AMOLED-экран и хорошие возможности для фотографирования.

Специальные модели для геймеров и ценящих дизайн

Для любителей игры Nubia Red Magic 8 Pro будет отличным выбором благодаря быстрому процессору Snapdragon 8 Gen 2 и дополнительным кнопкам для управления играми. Honor Magic 6 Lite отличается долгое время работы на одном заряде, а Nothing Phone 2 привлекает уникальным дизайном с прозрачной задней крышкой и светодиодной подсветкой.

Смартфоны среднего класса отвечают на необходимость баланса между ценой и качеством. Они позволяют пользователям наслаждаться новейшими технологиями без лишних трат. Эти телефоны олицетворяют принцип доступности без потерь в производительности, делая их отличным выбором для многих покупателей.

Читайте на портале "Комментарии" — Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что в будущем исчезнут все мобильные телефоны. По словам Маска, их заменят мозговые импланты подобные тем, которые создает его компания Neuralink.