Сколько украинцы покупают новых айфонов ежемесячно

Владелец сети "Техноеж" Алексей Гулый во время дискуссионной панели на RAU EXPO 2023 заявил, что каждый месяц 60 тыс. украинцев становятся владельцами новых айфонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Page.



Украинцы покупают 60 тысяч айфонов. Фото из открытых источников

По словам Алексея Гулыя, такой показатель держался практически весь период с начала полномасштабного вторжения российских сил в феврале 2022 года.

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"То есть деньги в Украине есть. Они, пожалуй, большей частью у военных, и военным айфоны нужны для работы и не только", — сказал Гулый и добавил, что "на этом рынке все хорошо".

В украинских магазинах разные модификации iPhone 14 Pro колеблются в пределах 35-80 тыс. гривен.

Напомним, что iPhone 14 Pro – это последняя версия смартфонов от компании Apple. Однако уже 12 сентября американский техногигант представит новый iPhone 15 в разных модификациях. Ожидается, что цена смартфона будет колебаться в пределах 40-85 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google Карты вернули полезную функцию для украинского бизнеса. При содействии главы Минцифры Михаила Федорова украинский бизнес может снова добавлять и редактировать данные на картах от Google. Эта функция была заблокирована в связи с вопросами безопасности в апреле 2022 года. Федоров считает, что эта функция поможет владельцам перемещенного малого и среднего бизнеса найти новых клиентов.

Также "Комментарии" писали о компании IWG, которая провела исследования и создала рейтинг лучших городов для удаленной работы. Учитывая такие показатели, как скорость интернета, цены на аренду жилья, стоимость транспорта, климат и другие лучшим местом признали Барселону.