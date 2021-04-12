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Главная Новости IT телефоны Синий свет от смартфона: правда ли, что он портит зрение
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Синий свет от смартфона: правда ли, что он портит зрение

Американские исследователи выяснили, правда ли, что синий цвет от экранов смартфонов и других гаджетов портит зрение

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые ученые считают, что слишком яркий синий свет от экранов мониторов и портативных устройств может испортить зрение и даже привести к слепоте. Но так ли это на самом деле?

Синий свет от смартфона: правда ли, что он портит зрение

Синий цвет экрана (фото из открытых источников)

Известно, что практически все гаджеты в настоящее время излучают синий свет, поскольку для их подсветки используются светодиодные и люминесцентные лампы. Бытует мнение, что этот синий цвет негативно воздействует на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки, и эти процессы необратимы.

Однако исследователи Американской академии офтальмологии во время исследования выяснили, что свет от экрана смартфона или компьютера не вызывает заболевания глаз и не приводит к слепоте. Они считают, что выводы, которые были сделаны учеными раньше, ошибочны, поскольку лабораторные условия, где было обнаружено, что синий цвет вредит сетчатке, отличаются от реальных.

Если вы долго работаете за компьютером, то защитить свои глаза от усталости и перенапряжения можно с помощью правильного освещения комнаты. Эксперты советуют увеличить контрастность экрана, чтобы уменьшить напряжение глаз. При необходимости можно использовать матовый фильтр экрана.

Напомним, что на данный момент не существует едино правильной "нормы", как долго человек может пользоваться гаджетом без ущерба для зрения. Тем не менее эксперты настаивают на том, что каждые 20 минут при работе со смартфоном или другим гаджетом необходимо переводить взгляд на другие предметы или же делать специальную гимнастику.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить здоровье ваших глаз.


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