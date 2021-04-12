Синий свет от смартфона: правда ли, что он портит зрение

Некоторые ученые считают, что слишком яркий синий свет от экранов мониторов и портативных устройств может испортить зрение и даже привести к слепоте. Но так ли это на самом деле?

Синий цвет экрана (фото из открытых источников)

Известно, что практически все гаджеты в настоящее время излучают синий свет, поскольку для их подсветки используются светодиодные и люминесцентные лампы. Бытует мнение, что этот синий цвет негативно воздействует на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки, и эти процессы необратимы.

Однако исследователи Американской академии офтальмологии во время исследования выяснили, что свет от экрана смартфона или компьютера не вызывает заболевания глаз и не приводит к слепоте. Они считают, что выводы, которые были сделаны учеными раньше, ошибочны, поскольку лабораторные условия, где было обнаружено, что синий цвет вредит сетчатке, отличаются от реальных.

Если вы долго работаете за компьютером, то защитить свои глаза от усталости и перенапряжения можно с помощью правильного освещения комнаты. Эксперты советуют увеличить контрастность экрана, чтобы уменьшить напряжение глаз. При необходимости можно использовать матовый фильтр экрана.

Напомним, что на данный момент не существует едино правильной "нормы", как долго человек может пользоваться гаджетом без ущерба для зрения. Тем не менее эксперты настаивают на том, что каждые 20 минут при работе со смартфоном или другим гаджетом необходимо переводить взгляд на другие предметы или же делать специальную гимнастику.

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