Сервис Google Photos обновился: что подготовили для пользователей

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Татьяна Веремеева
Google разработала новый фоторедактор для Google Photos,
который значительно изменит процесс обработки фото в сервисе. Об этом пишет Forbes.
Новый редактор использует машинное обучение, чтобы
предоставить предложения по редактированию, адаптированные к каждой отдельной
фотографии. При открытии фотографии для редактирования новый редактор, в
настоящее время доступный только на Android, представит вам предлагаемые
улучшения изображения, которые вы можете быстро опробовать одним нажатием.
В противном случае ручные настройки теперь доступны через
текстовую карусель опций в нижней части экрана, каждая из которых может быть
выбрана, чтобы вызвать ряд соответствующих функций редактирования, обозначенных
большими четкими значками с текстовыми описаниями.
Новый фоторедактор также содержит новую функцию
портретного освещения Google, которая позволяет владельцам Pixel 4a и Pixel 5
изменять положение и интенсивность освещения на фотографиях после того, как они
были сделаны. Он предназначен для улучшения освещения на лицах людей, но
собственный пример Google ясно показывает, что освещение меняется и на других
частях изображения.
Эта функция работает с новыми или существующими
фотографиями, независимо от того, были ли они сняты в портретном режиме.
Google пообещал скорое появление этой функции на большем
количестве устройств, однако пока нет никаких сведений о том, когда новый
редактор появится на iOS.
Ранее "Комментарии" писали, что Google представила мощный смартфон с поддержкой 5G.
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