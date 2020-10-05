Сервис Google Photos обновился: что подготовили для пользователей

Google разработала новый фоторедактор для Google Photos, который значительно изменит процесс обработки фото в сервисе. Об этом пишет Forbes.



Новый редактор использует машинное обучение, чтобы предоставить предложения по редактированию, адаптированные к каждой отдельной фотографии. При открытии фотографии для редактирования новый редактор, в настоящее время доступный только на Android, представит вам предлагаемые улучшения изображения, которые вы можете быстро опробовать одним нажатием.

В противном случае ручные настройки теперь доступны через текстовую карусель опций в нижней части экрана, каждая из которых может быть выбрана, чтобы вызвать ряд соответствующих функций редактирования, обозначенных большими четкими значками с текстовыми описаниями.

Новый фоторедактор также содержит новую функцию портретного освещения Google, которая позволяет владельцам Pixel 4a и Pixel 5 изменять положение и интенсивность освещения на фотографиях после того, как они были сделаны. Он предназначен для улучшения освещения на лицах людей, но собственный пример Google ясно показывает, что освещение меняется и на других частях изображения.

Эта функция работает с новыми или существующими фотографиями, независимо от того, были ли они сняты в портретном режиме.

Google пообещал скорое появление этой функции на большем количестве устройств, однако пока нет никаких сведений о том, когда новый редактор появится на iOS.

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