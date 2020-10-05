kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10664.97

ETH/USD

352.54

LTC/USD

46.75

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Сервис Google Photos обновился: что подготовили для пользователей
commentss НОВОСТИ Все новости

Сервис Google Photos обновился: что подготовили для пользователей

Сервис Google Photos обновился и в этот раз изменения довольно значительные

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Google разработала новый фоторедактор для Google Photos, который значительно изменит процесс обработки фото в сервисе. Об этом пишет Forbes.

Сервис Google Photos обновился: что подготовили для пользователей

Новый редактор использует машинное обучение, чтобы предоставить предложения по редактированию, адаптированные к каждой отдельной фотографии. При открытии фотографии для редактирования новый редактор, в настоящее время доступный только на Android, представит вам предлагаемые улучшения изображения, которые вы можете быстро опробовать одним нажатием.

В противном случае ручные настройки теперь доступны через текстовую карусель опций в нижней части экрана, каждая из которых может быть выбрана, чтобы вызвать ряд соответствующих функций редактирования, обозначенных большими четкими значками с текстовыми описаниями.

Новый фоторедактор также содержит новую функцию портретного освещения Google, которая позволяет владельцам Pixel 4a и Pixel 5 изменять положение и интенсивность освещения на фотографиях после того, как они были сделаны. Он предназначен для улучшения освещения на лицах людей, но собственный пример Google ясно показывает, что освещение меняется и на других частях изображения.

Эта функция работает с новыми или существующими фотографиями, независимо от того, были ли они сняты в портретном режиме.

Google пообещал скорое появление этой функции на большем количестве устройств, однако пока нет никаких сведений о том, когда новый редактор появится на iOS.

Ранее "Комментарии" писали, что Google представила мощный смартфон с поддержкой 5G.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости