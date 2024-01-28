Самые популярные мобильные телефоны всех времен: рейтинг топ-моделей

За последние несколько десятков лет индустрия мобильных телефонов прошла поразительный путь от черно-белых кнопочных устройств до многофункциональных сенсорных смартфонов. Однако, какой из этих телефонов оказался самым популярным, какую модель продали больше всего в истории.



Названы самые популярные мобильные телефоны. Фото из открытых источников

Наиболее продаваемая модель телефона всех времен оказалась Nokia 1100. Со времени своего выпуска в 2003 году продали 250 млн. телефонов Nokia 1100. На втором месте в рейтинге самых популярных мобильных телефонов оказалась еще одна модель от финского производителя Nokia 1110 – 248 млн. Тройку лидеров по самым продаваемым телефонами занимает смартфон от Apple iPhone 6 – 222 млн устройств.

На четвертом месте оказался телефон Nokia 105 2013 года выпуска. Таких моделей телефонов было продано около 200 млн. На пятом и шестом месте оказались устройства Apple iPhone 6S и iPhone 5S, их было продано 174 и 165 млн единиц соответственно.

В рейтинге 15 наиболее продаваемых телефонов мира по семь позиций принадлежат компании Nokia и Apple. Единственный телефон, который смог ворваться в 15 самых популярных моделей и не принадлежит ни одной из этих компаний, является Samsung E1100. Этих телефонов было реализовано 150 млн. единиц.

Рейтинг самых популярных мобильных телефонов всех времен:

1. Nokia 1100 – 250 млн проданных телефонов;

2. Nokia 1110 – 248 млн;

3. iPhone 6 и 6 Plus – 222 млн;

4. Nokia 105 – 200 млн;

5. iPhone 6s и 6s Plus – 174 млн;

6. iPhone 5s – 165 млн;

7. Nokia 3210 – 161 млн;

8. iPhone 7 и 7 Plus – 160 млн;

9. iPhone 11 и его модификации – 159 млн;

10. iPhone XR/XS/XS Max – 151 млн;

11. Nokia 6600 – 150 млн;

12. Nokia 1200 – 150 млн;

13. Nokia 5230 – 150 млн;

14. Samsung GT-E110 – 150 млн;

15. iPhone 5 – 145 млн.





Самые популярные мобильные телефоны всех времен: визуализация Visual Capitalist

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