Самые популярные мобильные телефоны всех времен: рейтинг топ-моделей

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Slava Kot
За последние несколько десятков лет индустрия мобильных телефонов прошла поразительный путь от черно-белых кнопочных устройств до многофункциональных сенсорных смартфонов. Однако, какой из этих телефонов оказался самым популярным, какую модель продали больше всего в истории.
Названы самые популярные мобильные телефоны. Фото из открытых источников
Наиболее продаваемая модель телефона всех времен оказалась Nokia 1100. Со времени своего выпуска в 2003 году продали 250 млн. телефонов Nokia 1100. На втором месте в рейтинге самых популярных мобильных телефонов оказалась еще одна модель от финского производителя Nokia 1110 – 248 млн. Тройку лидеров по самым продаваемым телефонами занимает смартфон от Apple iPhone 6 – 222 млн устройств.
На четвертом месте оказался телефон Nokia 105 2013 года выпуска. Таких моделей телефонов было продано около 200 млн. На пятом и шестом месте оказались устройства Apple iPhone 6S и iPhone 5S, их было продано 174 и 165 млн единиц соответственно.
В рейтинге 15 наиболее продаваемых телефонов мира по семь позиций принадлежат компании Nokia и Apple. Единственный телефон, который смог ворваться в 15 самых популярных моделей и не принадлежит ни одной из этих компаний, является Samsung E1100. Этих телефонов было реализовано 150 млн. единиц.
Рейтинг самых популярных мобильных телефонов всех времен:
Самые популярные мобильные телефоны всех времен: визуализация Visual Capitalist
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