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Samsung запатентовала уникальный дизайн складного смартфона

Патент раскрывает дизайн смартфона, но о других характеристиках ничего не известно

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Южнокорейский технологический гигант Samsung - это единственная компания, которая продает два разных форм-фактора складных телефонов по всему миру. Новый патент на дизайн смартфона Galaxy Z Dual Fold, поданный Samsung Display, дочерней компанией Samsung Electronics с 2018 года, раскрывает третий возможный форм-фактор с двойным складывающимся наружу экраном. Об этом сообщает GIZMochina.

Samsung запатентовала уникальный дизайн складного смартфона

Samsung запатетовала уникальный смартфон

Как и большинство патентов, этот тоже был обнаружен порталом LetsGoDigital. Компания Samsung Display подала патент на этот дизайн в сентябре 2018 года в KIPO (Корейское ведомство интеллектуальной собственности). Однако он был опубликован только 6 октября 2020 года, то есть более чем через два года со дня его подачи.

Этот патент представляет собой складывающийся наружу смартфон с двумя точками складывания. Другими словами, он похож на прототип складного телефона, представленный Xiaomi в начале 2019 года. Тем не менее, тот, который был разработан Samsung Display, намного лучше с подставкой и прочными петлями для "Flex Mode", присутствующими в Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold2.

Патент подан компанией Samsung Display, а не Samsung Electronics, которая производит телефоны. Таким образом, патент на дизайн не включает камеры, порты, динамики и даже клавиши регулировки громкости.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung снимет высококачественный фильм с помощью смартфонов.


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