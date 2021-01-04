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Samsung готовится представить бюджетный смартфон: когда презентация

Samsung Galaxy M02s оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD +

сегодня, 17:01
Автор:

Павел Зинченко

Компания Samsung представила еще один бюджетный смартфон из серии Galaxy M. Компания сделала Galaxy M02 официальным с девизом "Get Ready To Max Up". Новый смартфон с большим дисплеем, большой батареей и приличными характеристиками будет выпущен на этой неделе.

Samsung готовится представить бюджетный смартфон: когда презентация

Samsung представит новый смартфон. Фото: Pocketnow

Galaxy M02s будет запущен в Индии 7 января 2021 года в 13:00. Телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD +, который отлично подходит для просмотра видео, просмотра веб-страниц и игр. Говоря об играх, компания обещает хорошую игровую производительность благодаря процессору Snapdragon и 4 ГБ оперативной памяти. Galaxy M02s питается от массивной батареи емкостью 5000 мАч, которой легко хватает на целый день. Он также оснащен тройной камерой сзади.

Южнокорейский технологический гигант утверждает, что Galaxy M02s будет универсальным устройством, которое обеспечит непрерывный и захватывающий просмотр, длительное время автономной работы, плавную многозадачность и достойные игры. Грядущий смартфон будет продаваться в Индии по цене около 137 долларов. По-прежнему нет информации о разрешении камеры телефона, версии операционной системы и памяти.

Ожидается, что Galaxy M02s появится на других рынках вскоре после его дебюта в Индии. Он может быть запущен на рынках Юго-Восточной Азии и Африки.

Как сообщало издание "Комментарии", новый смартфон Samsung получит поддержку S-PenРанее в этом месяце компания подтвердила, что перенесет "самые популярные функции" Galaxy Note на другие телефоны Galaxy, в то время как несколько веб-сайтов и информаторов прямо заявили, что Galaxy S21 Ultra будет предлагать поддержку S-Pen.


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Источник: https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-m02s-announced-snapdragon-processor/
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