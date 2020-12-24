Новый смартфон Samsung получит поддержку S-Pen

Ранее в этом месяце компания Samsung подтвердила, что перенесет "самые популярные функции" Galaxy Note на другие телефоны Galaxy, в то время как несколько веб-сайтов и информаторов прямо заявили, что Galaxy S21 Ultra будет предлагать поддержку S-Pen.

ФОТО: Android Authority

Теперь смартфон Galaxy S21 Ultra (номер модели SMG998B) был одобрен FCC, и было обнаружено, что в документации действительно подтверждается поддержка S-Pen. Фактически, список показывает, что новый смартфон также будет поддерживать функцию Hover. Это позволяет пользователям удерживать S-Pen над экраном (не касаясь дисплея) для выполнения различных функций, таких как предварительный просмотр содержимого или отображение указателя. Посмотрите скриншот ниже:





"EUT [тестируемое устройство — ред.] также может использоваться со стилусом (S-Pen). EUT работает с S-Pen в двух различных режимах индуктивной связи для обнаружения движения S-Pen (Hover и Click)…", — говорится в отрывке из одного из отчетов об испытаниях.

Не стоит ожидать, что S-Pen будет поставляться с Galaxy S21 Ultra, но не будет ничего удивительного, если он будет поставляться вместе с телефоном в рамках некоторых рекламных акций. Пользователям также может понадобиться специальный футляр, чтобы держать стилус, поскольку в телефоне нет необходимого гнезда.

В противном случае заявка FCC также подтверждает несколько других ожидаемых беспроводных функций, таких как функциональность UWB, NFC, беспроводная передача энергии (то есть обратная беспроводная зарядка), беспроводная зарядка и Wi-Fi 6E.

Как сообщало издание "Комментарии", корейцы создали пленку для смартфонов с функцией самовосстановления.

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