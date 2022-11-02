С фабрики, производящей iPhone, бегут рабочие. Что случилось

Работники завода компании Foxconn в городе Чжэнчжоу страдают от Covid-19 и карантинных мер властей Китая. С местной фабрики, которая производит и поставляет детали компании Apple, бегут рабочие. Об этом сообщает портал китайских новостей What's on Weibo.

Рабочие фабрики Foxconn, которая снабжает детали для Apple. Фото из открытых источников

Китайские социальные сети сообщают, что на фабрике Foxconn работает около 300 тыс. человек. Работники живут в общежитиях вблизи производства, а питаются обычно в отдельных кампусах-столовых.

Из-за распространения Covid-19 на предприятии власти Китая запретили принимать пищу в столовых, но разрешили есть работникам фабрики в своих общежитиях. Также перестал ездить транспорт на предприятие. Таким образом, тысячи китайцев остались изолированы.

Работники сообщали, что много мусора собирается в коридорах помещений, маску выдают раз в три дня, а еда приходит с опозданием. Из-за этих проблем сотни китайцев решили собрать вещи и пойти домой пешком. Они перелезали или ломали ограждения фабрики и покидали место работы. Китайцы начали выкладывать видео в соцсетях с сотнями людей, идущих домой, создавая таким образом гуманитарный кризис.





Кроме того, СМИ сообщают, что из-за проблем на фабрике Foxconn производство iPhone может сократиться на 30%.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Китая усиливают карантинные меры в борьбе против Covid-19. На изоляцию уходят целые районы нескольких десятков китайских городов. Такая борьба приводит к значительным потерям экономики Китая.

Также "Комментарии" писали о презентации нового iPhone 14, его характеристиках и цене.

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