Продажи смартфонов взлетели благодаря новым технологиям ИИ

Мировые продажи смартфонов во втором квартале 2024 года увеличились на 6%, показав самый высокий рост за последние три года. По мнению аналитиков из Counterpoint Research, этот скачок связан с тем, что люди чаще обновляют телефоны из-за новых функций искусственного интеллекта.

Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году

К концу 2024 года ожидается, что смартфоны с ИИ займут 11% рынка. Новые возможности этих устройств привлекают покупателей.

Samsung сохраняет лидерство с 20% рынка, увеличив свою долю на 5%. Apple занимает второе место с 16%, хотя их доля уменьшилась на 1%. Xiaomi, замыкающий тройку лидеров, показал рост в 22%. В следующих позициях находятся Vivo и Oppo, каждый с 8% рынка.

Анализ Counterpoint также показывает, что доля пяти крупнейших брендов уменьшилась по сравнению с прошлым годом из-за конкуренции от Huawei и Honor. В целом, десять ведущих брендов держат около 90% рынка.

Популярность смартфонов с ИИ и другие технологические новинки продолжают привлекать интерес покупателей, что способствует укреплению рынка.

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