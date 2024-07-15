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Продажи смартфонов взлетели благодаря новым технологиям ИИ

Samsung и Apple лидируют на рынке смартфонов, показав рекордный рост

сегодня, 14:06
Автор:
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Черновалова Кристина
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Мировые продажи смартфонов во втором квартале 2024 года увеличились на 6%, показав самый высокий рост за последние три года. По мнению аналитиков из Counterpoint Research, этот скачок связан с тем, что люди чаще обновляют телефоны из-за новых функций искусственного интеллекта.                                                                     

Продажи смартфонов взлетели благодаря новым технологиям ИИ

Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году

К концу 2024 года ожидается, что смартфоны с ИИ займут 11% рынка. Новые возможности этих устройств привлекают покупателей.

Samsung сохраняет лидерство с 20% рынка, увеличив свою долю на 5%. Apple занимает второе место с 16%, хотя их доля уменьшилась на 1%. Xiaomi, замыкающий тройку лидеров, показал рост в 22%. В следующих позициях находятся Vivo и Oppo, каждый с 8% рынка.

Анализ Counterpoint также показывает, что доля пяти крупнейших брендов уменьшилась по сравнению с прошлым годом из-за конкуренции от Huawei и Honor. В целом, десять ведущих брендов держат около 90% рынка.         

Популярность смартфонов с ИИ и другие технологические новинки продолжают привлекать интерес покупателей, что способствует укреплению рынка.                     

Читайте также на портале “Комментарии”  — С начала 2024 года рынок смартфонов значительно пополнился моделями, которые сочетают в себе доступную стоимость и высокое качество. Среди многочисленных предложений на рынке потребителям может быть сложно сделать правильный выбор. На помощь приходят специалисты, которые выделяют лучшие модели. Согласно последним обзорам экспертов, в 2024 году наибольшее внимание заслуживают две модели смартфонов: Samsung Galaxy A15 5G и Moto G Power (2024).



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Источник: https://news.mydrivers.com/1/991/991372.htm
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