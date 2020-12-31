Появились изображения первого смартфона Huawei (ФОТО)

2020 год был непростым для Huawei, но не за горами 2021 год, и китайский производитель должен продолжать продвигать качество и стандарты на рынке мобильных устройств. Прежде чем год закончится, мы узнаем, чего можно ожидать от будущего смартфона Huawei P50 Pro.

Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился на платформе Voice некоторыми подробностями о следующем флагмане Huawei. И что больше всего выделяется, так это изображение, которое дает нам первое представление о смартфоне, который будет выпущен в 2021 году.

Согласно этому источнику, мы можем ожидать огромный 6,6-дюймовый экран в корпусе высотой 159 мм и шириной 73 мм. Как и в предыдущие годы, можно ожидать не только снижения рентабельности, но и кривых.

Согласно утечке, у Huawei P50 Pro будет только одна фронтальная камера. Напомним, что в 2020 году Huawei решила разместить две фронтальные камеры на своих вершинах. Они были размещены небольшой кучкой в ​​верхнем левом углу. Согласно этому изображению, в этом году у будет иметься только одна камера, размещенная в центральной части.





Судя по всему, Huawei решит исключить функцию в новом оборудовании. Вместо магнитной звуковой системы, такой как P40, Huawei выберет традиционные динамики.



Кажется почти окончательным тот факт, что этот смартфон выйдет на рынок с процессором Kirin 9000, который уже был замечен в Mate 40. Кроме того, он может стать поворотным моментом, если выйдет с HarmonyOS. Помните, что это операционная система, которую Huawei будет иметь в качестве собственной альтернативы Android.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei предоставила бета-версию своей операционной системы.



Появилось изображение нового смартфона Huawei. Фото: Entertainmentbox

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!