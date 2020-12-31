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Появились изображения первого смартфона Huawei (ФОТО)

Стали известны характеристики грядущего смартфона Huawei P50 Pro

сегодня, 16:53
Автор:

Павел Зинченко
2020 год был непростым для Huawei, но не за горами 2021 год, и китайский производитель должен продолжать продвигать качество и стандарты на рынке мобильных устройств. Прежде чем год закончится, мы узнаем, чего можно ожидать от будущего смартфона Huawei P50 Pro.
Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился на платформе Voice некоторыми подробностями о следующем флагмане Huawei. И что больше всего выделяется, так это изображение, которое дает нам первое представление о смартфоне, который будет выпущен в 2021 году.
Согласно этому источнику, мы можем ожидать огромный 6,6-дюймовый экран в корпусе высотой 159 мм и шириной 73 мм. Как и в предыдущие годы, можно ожидать не только снижения рентабельности, но и кривых. 
Согласно утечке, у Huawei P50 Pro будет только одна фронтальная камера. Напомним, что в 2020 году Huawei решила разместить две фронтальные камеры на своих вершинах. Они были размещены небольшой кучкой в ​​верхнем левом углу. Согласно этому изображению, в этом году у будет иметься только одна камера, размещенная в центральной части.
Появились изображения первого смартфона Huawei (ФОТО) - фото 2
Судя по всему, Huawei решит исключить функцию в новом оборудовании. Вместо магнитной звуковой системы, такой как P40, Huawei выберет традиционные динамики.
Кажется почти окончательным тот факт, что этот смартфон выйдет на рынок с процессором Kirin 9000, который уже был замечен в Mate 40. Кроме того, он может стать поворотным моментом, если выйдет с HarmonyOS. Помните, что это операционная система, которую Huawei будет иметь в качестве собственной альтернативы Android.

Появились изображения первого смартфона Huawei (ФОТО)

Появилось изображение нового смартфона Huawei. Фото: Entertainmentbox


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Источник: https://www.entertainmentbox.com/huawei-p50-pro-first-image-of-the-future-smartphone-is-revealed/
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