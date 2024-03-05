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Полный список телефонных кодов мобильных операторов Украины

Какие коды у мобильных операторов Украины. Полный список телефонных кодов.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Подобно тому, как Украина имеет международный код "380", так и каждый мобильный оператор имеет свой собственный код. Иногда таких кодов мобильный оператор может иметь несколько. Портал "Комментарии" подготовил полный список телефонных кодов мобильных операторов Украины.

Полный список телефонных кодов мобильных операторов Украины

Телефонные коды мобильных операторов Украины. Фото из открытых источников

Украина имеет три основных оператора, которые покрывают 97% мобильной связи на украинском рынке: Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Крупнейшим оператором является Киевстар, имеющий около 26 млн абонентов. С марта 2024 года компания Киевстар получила новый телефонный код – 77, что позволит избежать дефицита свободных номеров и дополнительно обеспечить мобильными номерами 10 млн абонентов.

У второго за количеством абонентов мобильного оператора Vodafone Украина их 19 млн, а тройку лидеров замыкает lifecell – около 7 млн. абонентов.

Полный список телефонных кодов мобильных операторов Украины

67 — Киевстар

68 — Киевстар

77 — Киевстар

96 — Киевстар

97 — Киевстар

98 — Киевстар

50 — Vodafone Украина

66 — Vodafone Украина

95 — Vodafone Украина

99 — Vodafone Украина

63 — lifecell

73 — lifecell

93 — lifecell

91 — ТриМоб

92 — PEOPLEnet

89 — Интертелеком

94 — Интертелеком

Следует отметить, что в Украине с 2019 года введена услуга сохранения номера при смене оператора. Таким образом абонент может перейти на другого оператора, однако оставить свой номер бывшего оператора мобильной связи. Такая услуга затруднила идентификацию номеров по коду мобильного оператора.

Коды, начинающиеся с 0800 обычно используются как горячие линии и с мобильного на территории Украины преимущественно бесплатные. В то время как коды 0900 чаще всего отвечают за различные платные услуги.

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