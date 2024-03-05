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Slava Kot
Подобно тому, как Украина имеет международный код "380", так и каждый мобильный оператор имеет свой собственный код. Иногда таких кодов мобильный оператор может иметь несколько. Портал "Комментарии" подготовил полный список телефонных кодов мобильных операторов Украины.
Телефонные коды мобильных операторов Украины. Фото из открытых источников
Украина имеет три основных оператора, которые покрывают 97% мобильной связи на украинском рынке: Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Крупнейшим оператором является Киевстар, имеющий около 26 млн абонентов. С марта 2024 года компания Киевстар получила новый телефонный код – 77, что позволит избежать дефицита свободных номеров и дополнительно обеспечить мобильными номерами 10 млн абонентов.
У второго за количеством абонентов мобильного оператора Vodafone Украина их 19 млн, а тройку лидеров замыкает lifecell – около 7 млн. абонентов.
67 — Киевстар
68 — Киевстар
77 — Киевстар
96 — Киевстар
97 — Киевстар
98 — Киевстар
50 — Vodafone Украина
66 — Vodafone Украина
95 — Vodafone Украина
99 — Vodafone Украина
63 — lifecell
73 — lifecell
93 — lifecell
91 — ТриМоб
92 — PEOPLEnet
89 — Интертелеком
94 — Интертелеком
Следует отметить, что в Украине с 2019 года введена услуга сохранения номера при смене оператора. Таким образом абонент может перейти на другого оператора, однако оставить свой номер бывшего оператора мобильной связи. Такая услуга затруднила идентификацию номеров по коду мобильного оператора.
Коды, начинающиеся с 0800 обычно используются как горячие линии и с мобильного на территории Украины преимущественно бесплатные. В то время как коды 0900 чаще всего отвечают за различные платные услуги.
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