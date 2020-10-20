Пользователи сообщают о серьезном изъяне в новом смартфоне Google

Когда дело доходит до дизайна, Google Pixel 5 возвращается к истокам, но, похоже, он не лишен также потенциальных проблем. Как сообщили некоторые первые покупатели, у Pixel 5 может быть проблема, связанная с небольшим зазором между дисплеем и остальной частью телефона. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Pixel 5 имеет серьезную проблему

Немало первых покупателей Pixel 5 обнаружили, что их устройство имеет небольшой видимый зазор под дисплеем. Он не выставляет внутреннюю часть телефона на показ, но достаточно большой, чтобы собирать пыль и может поставить под угрозу защиту от воды и пыли IP68.

Эти ранние отчеты появлялись на форумах поддержки Google и форумах XDA. В большинстве случаев кажется, что щель видна за углом, в котором находится фронтальная камера, но не только в этом месте. Эти отчеты также указывают, что зазор виден с того момента, как пользователь вынимает телефон из коробки, что немного утешает. Если бы этот изъян появился после использования телефона, это было бы очень серьезным поводом для беспокойства. Сотрудники Android Police заметили ту же проблему во время обзора Pixel 5, хотя в этом случае она не так выражена.

Учитывая, что Pixel 5 появился на рынке только на прошлой неделе и пока еще не везде продается, трудно судить, насколько он широко распространен. Пока в Google эту ситуацию не комментируют.

Как сообщало издание "Комментарии", Google поможет найти понравившуюся песню.

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