Почему режим энергосбережения может только навредить вашему телефону

Большинство из нас склонны думать, что, включив режим энергосбережения мы можем помочь продлить жизнь нашему аккумулятору. На самом деле, при постоянном использовании он может сильно повлиять на производительность устройства.

Режим энергосбережения. Фото из открытых источников

Первая причина постоянной работы режима энергосбережения – ваш смартфон может работать медленнее, чем должен. Режимы энергосбережения не просто ограничивают фоновую активность – они также снижают производительность устройства, чтобы экономить заряд. В результате приложения открываются медленнее, анимации могут подвисать, и в целом телефон ощущается менее плавным и отзывчивым.

Эти замедления могут быть незаметны при простых задачах вроде проверки сообщений или серфинга в интернете. Но если вы часто переключаетесь между приложениями, листаете ленту с видео в соцсетях или редактируете фотографии — разница станет ощутимой.

Еще одна проблема – приложения могут работать некорректно. Проблемы обнаруживаются не только с производительностью. Многие приложения зависят от фоновых процессов для обновления данных, синхронизации и стабильной работы. Когда такие процессы ограничены, приложения начинают вести себя нестабильно.

Еще один из главных минусов режимов энергосбережения – задержка или пропуск уведомлений. Приложения, которым нужна оперативность (мессенджеры, почта, отслеживание доставок), могут не присылать уведомления вовремя.

Также эффект на заряд аккумулятора может быть меньше, чем вы рассчитываете. Хотя режим экономии заряда батареи на Android и режим низкого энергопотребления на iPhone в самом деле помогают экономить заряд, в реальности эффект часто не такой большой. Современные смартфоны уже умеют сами управлять использованием энергии – они настраивают работу приложений в зависимости от вашего использования. Многое из того, что делает режим энергосбережения, и так происходит в фоновом режиме.

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