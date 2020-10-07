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Официально: известна дата выхода iPhone 12

Мероприятие можно будет посмотреть онлайн с Apple Park

сегодня, 09:43
Автор:

Елена Волкова

Компания Apple объявила дату презентации долгожданной серии  iPhone 12. Смартфоны представят 13 октября, а мероприятие можно будет посмотреть онлайн с Apple Park.

Официально: известна дата выхода iPhone 12

Отметим, что слоганом презентации станет "Новости скорости", что, вероятно, является намеком на первые смартфоны компании с поддержкой 5G. Ожидается, что серия смартфонов iPhone 12 будет состоять из четырех моделей, которые получат новый прямоугольный дизайн с плоскими гранями в стиле iPhone 4 и iPad Pro и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Два смартфона придут на смену iPhone 11 и еще два фактически заменят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самая дорогая модель будет оснащена датчиком Lidar для приложений дополненной реальности, другие — OLED-дисплеями. Самая молодая версия будет поставляться с 5,4-дюймовым экраном.

К слову, помимо смартфонов, представят также метки AirTags, новые наушники, более доступная версия HomePod и другие продукты.

Ранее мы сообщали, что в корпорации вовсю трудятся уже над следующей версией iPhone. Инсайдеры говорят, что у новых, быть может 13-х, iPhone будет гибкая панель, которая сможет самостоятельно восстанавливать повреждения. Технологию назвали “залечиванием ран” и уже запатентовали.



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