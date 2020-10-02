Apple представит iPhone с "залечиванием ран"

Уже в этом месяце компания Apple представит долгожданный iPhone 12. Однако, как сообщает портал Cult of Mac, хотя новинка еще не поступила в продажу, инженеры корпорации уже трудятся над следующим смартфоном, который будет неуязвим.

Инсайдеры говорят, что у новых, быть может 13-х, iPhone будет гибкая панель, которая сможет самостоятельно восстанавливать повреждения. Технологию назвали “залечиванием ран” и уже запатентовали. Инженеры предлагают использовать как гибкие, так жесткие элементы на экране, а также покрыть панель самовосстанавливающимся слоем на основе эластомера. Это представляет собой вязкий полимер с высокой эластичностью, его можно растягивать, но затем он принимает первоначальную форму — как слайм. В Apple уверены, что этот процесс можно ускорить с помощью света, тепловой энергии и электроразрядов, а также сделать бесконечным. И тогда эластомер будет мгновенно заполнять поврежденное пространство. К сожалению, когда появится гибкий iPhone, инсайдеры не сообщают.

Напомним, компания Apple готовит новую презентацию. Представив смартчасы и планшеты, теперь разработчики покажут новые iPhone 12. По информации источников, состоится это 13 октября, а предзаказы стартуют уже 16-го.

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