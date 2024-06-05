Обновление iOS 18: список поддерживаемых устройств

В преддверии официальной презентации новой операционной системы iOS 18, запланированной на 10 июня, Apple анонсирует ряд значительных изменений, включая улучшенные функции на базе искусственного интеллекта. Главной фигурой обновления становится прокачанная версия голосового помощника Siri, но есть и другие не менее значимые инновации.

Apple анонсировала iOS 18: все, что нужно знать о новой ОС

Согласно предварительным данным, iOS 18 будет поддерживать все модели iPhone, которые работали на iOS 17, однако для использования полного потенциала ИИ-функций потребуется новейший iPhone 15 Pro. Это связано с наличием в нем процессора A17 Pro и 16-ядерного нейрочипа, что делает его значительно более мощным по сравнению с предыдущими моделями.

К сожалению, владельцы моделей от iPhone 15 и ниже, включая iPhone SE последних поколений, не получат доступ ко всем нововведениям ИИ из-за ограничений в аппаратной части. Список совместимых устройств включает:

iPhone 15 и 15 Plus

Все модели iPhone 14

Все модели iPhone 13

Все модели iPhone 12

Все модели iPhone 11

iPhone XS и XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022 года выпуска)

Вдобавок к iOS 18, Apple также представит обновления для iPadOS 18 и macOS 15, которые также обогатятся ИИ-функциями, требующими минимум процессор M1, что оставит за бортом устройства старше 5-го поколения iPad и все Mac на базе Intel.

Это обновление станет крупнейшим в истории ПО для iPhone, как утверждают источники. Ожидается, что новая функциональность, включая более гибкую настройку рабочего стола по аналогии с Android, позволит пользователям настраивать интерфейс по своему усмотрению.

Apple ставит на то, что продвинутые ИИ-функции и новые возможности настройки интерфейса станут ключевым стимулом для пользователей к обновлению их устройств. Полный релиз iOS 18 запланирован на сентябрь, после презентации iPhone 16.