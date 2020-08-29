Nokia представит сразу два бюджетных смартфона

Компания HMD Global примет участие в выставке IFA 2020, на которой компания, скорее всего, представит новые доступные по цене смартфоны Nokia 3.4 и Nokia 2.4, которые представлены под кодовыми названиями Doctor Strange и Wolverine соответственно. Теперь GSMArena опубликовала новую информацию о Nokia 3.4, которая недавно была опубликована в базе данных бенчмарка Geekbench. Об этом сообщает Gadget Tendency.

Nokia 3.4 не стала, как ожидалось, ребрендированной версией ранее представленной модели C5 Endi, и это сразу видно по размещению фронтальной камеры. Ожидается, что это будет сенсор на 8 МП. Дисплей здесь будет 6,5 дюймов с разрешением HD +. Основная камера будет состоять из сенсоров на 13 МП, 2 МП и 5 МП. Смартфон должен получить аккумулятор емкостью 4000 мАч, который будет поддерживать зарядку 10 Вт.

Смартфон должен работать либо на чипсете Qualcomm Snapdragon 460, либо на Snapdragon 662 (их мощность примерно одинакова). В паре с чипсетом будет 3 ГБ оперативной памяти. Это гораздо более мощный чипсет, чем Nokia C5 Endi, с которым ранее сравнивали Nokia 3.4 (там установлен MTK Helio P22). Ожидается, что Nokia 3.4 и Nokia 2.4 будут представлены 3 сентября.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia готовится представить уникальное смарт-устройство.

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