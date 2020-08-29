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Nokia представит сразу два бюджетных смартфона

Бюджетные смартфоны Nokia будут представлены в начале следующего месяца

29 августа 2020, 23:52
Автор:

Павел Зинченко

Компания HMD Global примет участие в выставке IFA 2020, на которой компания, скорее всего, представит новые доступные по цене смартфоны Nokia 3.4 и Nokia 2.4, которые представлены под кодовыми названиями Doctor Strange и Wolverine соответственно. Теперь GSMArena опубликовала новую информацию о Nokia 3.4, которая недавно была опубликована в базе данных бенчмарка Geekbench. Об этом сообщает Gadget Tendency.

Nokia 3.4 не стала, как ожидалось, ребрендированной версией ранее представленной модели C5 Endi, и это сразу видно по размещению фронтальной камеры. Ожидается, что это будет сенсор на 8 МП. Дисплей здесь будет 6,5 дюймов с разрешением HD +. Основная камера будет состоять из сенсоров на 13 МП, 2 МП и 5 МП. Смартфон должен получить аккумулятор емкостью 4000 мАч, который будет поддерживать зарядку 10 Вт.

Nokia представит сразу два бюджетных смартфона

Смартфон должен работать либо на чипсете Qualcomm Snapdragon 460, либо на Snapdragon 662 (их мощность примерно одинакова). В паре с чипсетом будет 3 ГБ оперативной памяти. Это гораздо более мощный чипсет, чем Nokia C5 Endi, с которым ранее сравнивали Nokia 3.4 (там установлен MTK Helio P22). Ожидается, что Nokia 3.4 и Nokia 2.4 будут представлены 3 сентября.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia готовится представить уникальное смарт-устройство.


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