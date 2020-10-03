Nokia готовится к выпуску новой серии смартфонов

Смартфон Nokia 7.3 пропустил предполагаемую дату выпуска в сентябре, но в одном слух был верен — Nokia 9.3 PureView еще не готов. По неофициальным каналам появилась новая информация о том, что HMD завершит испытания и начнет массовое производство следующей партии телефонов Nokia в сентябре или октябре. Об этом сообщает GSMarena.

Это приведет к крупному запуску в ноябре — Nokia 9.3 и 7.3 будут там, но неясно, присоединится ли к ним Nokia 6.3. Nokia 9.3 PureView должен быть настоящим флагманом с набором микросхем Snapdragon 865, 120 Гц OLED-дисплеем, 108-мегапиксельным основным и 64-мегапиксельным дополнительными датчиками, с оптикой ZEISS повсюду. Смартфон должен иметь возможность захвата видео 8K и, предположительно, будет иметь специальные "эффекты ZEISS".

Nokia 7.3 будет подключенным к сети 5G устройством среднего класса на базе чипсета Snapdragon 690. Он будет иметь экран с высокой частотой обновления (90 Гц или 120 Гц) и четырехъядерную камеру с оптикой ZEISS (основная 48 МП, сверхширокая 12 МП и два модуля 2 МП). Рендеры, опубликованные @OnLeaks, показывают селфи-камеру с дырочками (24 МП), сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Ожидается, что в телефоне будет батарея емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Смартфон Nokia 6.3, если она будет готова вовремя, станет 4G альтернативой 7.3. Вероятно, он будет использовать чипсет Snapdragon 670 или 675 с немного меньшим объемом оперативной памяти, шансы на то, что экрана с высокой частотой обновления не будет. Однако в телефоне должна быть четырехъядерная камера с объективами ZEISS.

Ритейлеры, как сообщается, ожидают, что HMD выпустит новые модели Nokia в ноябре или декабре, исключив новые препятствия.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia намеревается потеснить Huawei в Великобритании.

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