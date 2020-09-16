Названо худшее время для покупки iPhone

Продажи iPhone замедлились в преддверии презентации Apple. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на отчет агентства Wave7 Research.

По словам аналитиков, за последние месяцы продажи iPhone — особенно моделей iPhone 11 и SE — снизились. При этом на общем фоне снижение не кажется существенным, однако оно очевидно. Эксперты связали падение продаж с пандемией коронавируса, из-за которой, в частности, в США открыто лишь 58 процентов розничных магазинов Apple. В конце июня этот показатель составлял 80 процентов.

Также в отчете говорится, что потребители ожидают презентации новых iPhone и считают начало сентября худшим временем для приобретения смартфонов. Это связано с тем, что после выхода новых устройств стоимость выпущенных ранее снизится. Аналитики назвали iPhone 11 и SE смартфонами, которые заметнее остальных девайсов Apple подешевеют после анонса новых iPhone.

Как сообщали "Комментарии", во вторник, 15 сентября, состоялась презентация новых моделей фирмы Apple.

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