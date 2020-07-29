kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11194.87

ETH/USD

323.71

LTC/USD

55.84

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Наушники можно хранить внутри: китайская компания представила смартфон необычной конструкции
commentss НОВОСТИ Все новости

Наушники можно хранить внутри: китайская компания представила смартфон необычной конструкции

Главные особенности нового смартфона Xiaomi - два отсека в верхней части, в которых можно спрятать наушники

сегодня, 17:36
Автор:

Павел Зинченко
Наушники можно хранить внутри: китайская компания представила смартфон необычной конструкции

Китайская компания Xiaomi придумала сотовый аппарат с весьма любопытной конструкцией, которая подразумевает хранение беспроводных наушников прямо в корпусе смартфона. Описание новинки обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Об этом сообщает портал Internet.ua.

Речь идёт об аппарате в классическом моноблочном корпусе. Особенность смартфона — два отсека в верхней части, в которых прячутся полностью беспроводные наушники погружного типа.

Сами модули-вкладыши также имеют необычное исполнение. Их секция с динамиком может поворачиваться на 90 градусов, благодаря чему во время нахождения в составе смартфона наушники не слишком сильно выступают из корпуса аппарата. Очевидно, вкладыши смогут подзаряжаться от аккумулятора смартфона.

Для аппарата предусмотрено наличие полностью безрамочного дисплея. В боковых частях расположатся физические кнопки управления.

У устройства нет видимой фронтальной камеры. Возможно, Xiaomi размышляет над её интеграцией непосредственно в область экрана. Кроме того, в зоне дисплея может располагаться дактилоскопический сканер.

Впрочем, пока необычный смартфон существует только в патентной документации. О возможных сроках его появления на коммерческом рынке ничего не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi анонсировала недорогой смартфон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!