Наушники можно хранить внутри: китайская компания представила смартфон необычной конструкции

Китайская компания Xiaomi придумала сотовый аппарат с весьма любопытной конструкцией, которая подразумевает хранение беспроводных наушников прямо в корпусе смартфона. Описание новинки обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Об этом сообщает портал Internet.ua.

Речь идёт об аппарате в классическом моноблочном корпусе. Особенность смартфона — два отсека в верхней части, в которых прячутся полностью беспроводные наушники погружного типа.

Сами модули-вкладыши также имеют необычное исполнение. Их секция с динамиком может поворачиваться на 90 градусов, благодаря чему во время нахождения в составе смартфона наушники не слишком сильно выступают из корпуса аппарата. Очевидно, вкладыши смогут подзаряжаться от аккумулятора смартфона.

Для аппарата предусмотрено наличие полностью безрамочного дисплея. В боковых частях расположатся физические кнопки управления.

У устройства нет видимой фронтальной камеры. Возможно, Xiaomi размышляет над её интеграцией непосредственно в область экрана. Кроме того, в зоне дисплея может располагаться дактилоскопический сканер.

Впрочем, пока необычный смартфон существует только в патентной документации. О возможных сроках его появления на коммерческом рынке ничего не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi анонсировала недорогой смартфон.

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