Компания Xiaomi анонсировала недорогой смартфон

Производитель Xiaomi скоро анонсирует новый смартфон. Ожидается, что он дебютирует на коммерческом рынке под названием Poco C3, присоединившись к сегменту недорогих устройств. Об этом сообщает Odessa News.

Новинка станет переименованной версией Redmi 9C. Xiaomi продолжает расширять линейку смартфонов Poco. Производитель уже представил флагманские Poco F2 Pro, смартфоны среднего класса Poco M2 Pro и Poco X2, и теперь собирается выпустить бюджетную модель. Новый смартфон марки Poco C3 был замечен в базе данных сертификации Bluetooth SIG.

Устройство поставляется с номером модели M2006C3M, что практически полностью соответствует номеру глобальной версии Redmi 9 (M2006C3MG). В связи с этим сходством можно предположить, что новинка станет еще одним экземпляром для индийского рынка.

Напомним, что Redmi 9C имеет 6,53-дюймовый дисплей с разрешением HD +, процессор MediaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, трехместную камеру с основным модулем 13 Мп, фронтальный 5 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила миниатюрную игровую приставку.

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