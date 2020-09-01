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Мощная батарея и четыре камеры: что известно о новом смартфоне Samsung

Предзаказы нового смартфона Samsung уже запущены, он будет доступен в белом и черном цветах

сегодня, 14:10
Автор:

Павел Зинченко

Смартфон Samsung Galaxy M51 был главной темой ряда утечек в течение последнего месяца или около того, и, учитывая тизер от Samsung на прошлой неделе, ожидалось, что телефон сначала появится в Индии. Но теперь смартфон появился на официальном сайте Samsung в Германии. Об этом сообщает издание GSMArena.

Главной особенностью телефона является огромная батарея емкостью 7000 мАч, которая гарантирует более двух дней без подзарядки с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Чипсет за рулем - Snapdragon 730, хотя на целевой странице Galaxy M51 упоминается только восьмиядерный процессор в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью карты microSD.

Мощная батарея и четыре камеры: что известно о новом смартфоне Samsung

Дисплей 6,7-дюймовый Super AMOLED с разрешением FHD +, но с боковым сканером отпечатков пальцев. В массиве из четырех камер на задней панели находится основная камера на 64 МП, сверхширокая 12 МП с полем обзора 123 градуса и макросъемка на 5 МП. Другая 5-мегапиксельная камера предназначена только для определения глубины, а передняя - 32-мегапиксельная.

На данный момент телефон находится в стадии предварительного заказа и стоит 360 евро. Доступны черный и белый цвета, а фактическая доставка начнется 11 сентября.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung показала, как будет выглядеть гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2.


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