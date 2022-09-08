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Мобильный телефон можно зарядить очень быстро: эта секретная функция есть на всех устройствах

Всего несколько советов помогут сэкономить ваше время на зарядку телефона

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Для многих частой проблемой есть то, что смартфоны, даже самые современные, часто разряжаются, а зарядить их не всегда есть возможность, ведь не всегда есть возможность подзарядиться или же повербанк, а, как на зло телефон может разрядится в самые неподходящий момент. Но есть небольшие хитрости, которые можно использовать даже на самом обычном смартфоне, чтобы оперативно подзарядить свою батареи и смартфон снова "ожил". Как передает издание "Комментарии", этом пишет Sante Plusmag.

Мобильный телефон можно зарядить очень быстро: эта секретная функция есть на всех устройствах

Зарядка телефона. Фото: из открытых источников

Мобильный телефон можно максимально быстро подзарядить, если вы спешите, а батарея как на зло практически на нуле. Для этого нужно всего лишь найти у себя в телефоне функцию "режим полета". Включив эту функцию ваш телефон будет значительно быстрее заряжаться. Также лучше всего, пока ваш телефон заряжается, воздержаться от разговоров по телефону и вообще отключить его от связи. Таким образом можно сократить время заряда аккумулятора.                                                                                                                                                

Также эксперты советуют, пока смартфон заряжается, не пользоваться программами. И, конечно же, на смартфоне нужно отключить Wi-Fi, 4G и Bluetooth.

Еще один совет, который может помочь вам ускорить заряд вашего телефона – используйте по возможности оригинальное зарядное устройство.

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Источник: https://www.santeplusmag.com/111118409-comment-recharger-plus-rapidement-votre-telephone-portable-une-fonctionnalite-secrete-qui-se-trouve-sur-tous-les-appareils-ma-vie-au-quotidien-07-09-2022/
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