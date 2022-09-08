Мобильный телефон можно зарядить очень быстро: эта секретная функция есть на всех устройствах

Для многих частой проблемой есть то, что смартфоны, даже самые современные, часто разряжаются, а зарядить их не всегда есть возможность, ведь не всегда есть возможность подзарядиться или же повербанк, а, как на зло телефон может разрядится в самые неподходящий момент. Но есть небольшие хитрости, которые можно использовать даже на самом обычном смартфоне, чтобы оперативно подзарядить свою батареи и смартфон снова "ожил". Как передает издание "Комментарии", этом пишет Sante Plusmag.

Зарядка телефона. Фото: из открытых источников

Мобильный телефон можно максимально быстро подзарядить, если вы спешите, а батарея как на зло практически на нуле. Для этого нужно всего лишь найти у себя в телефоне функцию "режим полета". Включив эту функцию ваш телефон будет значительно быстрее заряжаться. Также лучше всего, пока ваш телефон заряжается, воздержаться от разговоров по телефону и вообще отключить его от связи. Таким образом можно сократить время заряда аккумулятора.

Также эксперты советуют, пока смартфон заряжается, не пользоваться программами. И, конечно же, на смартфоне нужно отключить Wi-Fi, 4G и Bluetooth.

Еще один совет, который может помочь вам ускорить заряд вашего телефона – используйте по возможности оригинальное зарядное устройство.

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