Mate 40 Pro+ официально представлен: главные характеристики смартфона

Компания Huawei анонсировала новый флагманский смартфон. Он носит название Huawei Mate 40 Pro+. Телефон поступит в продажу в Европе в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем. Цена составила 1399 евро. Об этом сообщает GSMarena.

Huawei Mate 40 Pro+ официально анонсирован

Новинка получила 5-нанометровый мобильный процессор Kirin 9000 5G с частотой до 3,13 ГГц. За графику отвечает 24-ядерный контроллер Mali-G78. Ёмкость комплектной батареи составила 4400 мАч. Имеется поддержка 66-ваттной проводной и 5-ваттной беспроводной подзарядки.

Разрешение основной камеры в Huawei Mate 40 Pro+ составило 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Производитель заявил 3-кратный и 10-кратный оптический зум. Снимать видео можно в формате 4K UHD при 60 FPS. Также отметим замедленную съёмку в HD при 3840 FPS. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп.

В смартфоне есть стереофонические динамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, защиту от воды по стандарту IP68, NFC и программное обеспечение Android 10 с прошивкой EMUI 11. Дисплей OLED имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, разрешение 1344 x 2772 точки, диагональ 6,76 дюйма и поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Как сообщало издание "Комментарии", еще одна страна приняла решение выдворить Huawei.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!