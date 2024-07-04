Разработчики из AnTuTu, ведущего мобильного бенчмарка, представили свежий рейтинг смартфонов, которые обещают высокую производительность по разумной цене. Это исследование включает в себя различные категории устройств, ориентированные на самый широкий круг потребителей.

Лучшие смартфоны по соотношению цена-качество

Список был разделен на пять ценовых категорий, каждая из которых представляет свой класс устройств, соответствующий определенным финансовым возможностям покупателей. Оценка базировалась на данных с китайского рынка, что добавляет особый интерес для аналитиков и потребителей.

Начальный сегмент до 137 долларов

В этой категории лидирует недорогой, но эффективный Nubia Mavericks с процессором Unisoc T760, который демонстрирует, что даже низкая цена не обязательно означает низкое качество. Замыкают тройку лидеров Redmi Note 13 5G и Honor Play 7T, предлагающие отличные характеристики за свою цену.

Бюджетный сегмент до 275 долларов

Здесь безоговорочным лидером выступает Redmi K70E, оборудованный мощным процессором Dimensity 8300-Ultra, который по мощности сопоставим с Snapdragon 8 Gen 2. Эта модель выделяется среди конкурентов благодаря высокой производительности и доступной цене.

Среднебюджетный сегмент до 412 долларов

Группу лидеров возглавляют устройства IQOO: Neo 9 Pro, Neo 8 Pro и Neo 9. Это смартфоны, ориентированные на геймеров, которые ценят мощное "железо" и быструю зарядку.

Субфлагманы до 549 долларов

OnePlus Ace 3 Pro занимает вершину в этой категории, предлагая характеристики флагманских моделей по цене субфлагмана. Meizu 21 и Realme GT5 Pro также заслуживают внимания за свои инновационные решения и качество сборки.

Флагманская категория свыше 549 долларов

OnePlus 12 выделяется среди прочих своим передовым чипом, новейшей камерой и ярким дисплеем, задающим новые стандарты в индустрии. Nubia Z60 Ultra и Red Magic 9 Pro также показывают выдающиеся результаты, основываясь на новейшем Snapdragon 8 Gen3.

Этот рейтинг AnTuTu не просто список устройств; это компас для потребителей, желающих получить максимально возможное соотношение цены и качества. От бюджетных до флагманских моделей, каждый сможет выбрать смартфон, оптимально соответствующий его потребностям и бюджету, делая этот выбор осознанным и продуманным.