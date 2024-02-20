Большинство людей выбирая дорогие смартфоны учитывают их характеристику и производительность, однако самые богатые и влиятельные миллиардеры на планете ищут в телефонах уникальность и драгоценные камни. Портал "Комментарии" подготовил список самых дорогих мобильных телефонов в мире.



10 самых дорогих телефонов в мире. Фото из открытых источников

Последние модели айфонов стоят около тысячи долларов, а с разными расширениями могут достигать 2 тыс. долларов, как iPhone15 Pro Max. Однако эти суммы и в помине не сравнятся с самыми дорогими телефонами в мире.

10. Virtue Signature Cobra – 310 тыс. долларов





Телефон Virtue Signature Cobra создан французской ювелирной компанией Boucheron Vertu и собран вручную в Великобритании. Этот смартфон покрыт золотом, а самая яркая функция получила название Cobra – змея из чистого золота, 439 рубинов и двух изумрудов, обвивающих телефон. Цена Virtue Signature Cobra – 310 тыс. долларов, а всего было создано 8 таких телефонов.

9. Goldvish Revolution – 488 тыс. долларов





Швейцарская компания GoldVish, специализирующаяся на производстве телефонов и часов премиум класса, решила создать один из самых дорогих смартфонов — Goldvish Revolution за 488 тыс. долларов. Элитный телефон изготовлен из белого и розового золота, тонкой кожи, бриллиантов и имеет экран из сапфирового стекла. Кроме того, телефон имеет съемные аналоговые часы от Fredric Jouvenot.

8. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot – миллион долларов





Американская компания аксессуаров премиум класса Gresso также присоединилась к созданию самых дорогих телефонов. Ее смартфон Gresso Luxor Las Vegas Jackpot изготовлен из 180 граммов золота и черных бриллиантов. Заднюю панель телефона создали из 200-летнего африканского дерева, а каждая клавиша была украшена вручную полированными 32-каратными драгоценными сапфирами. Кроме того, Gresso выпустила только три таких телефона, которые имеют свой уникальный номер.

7. Goldvish Le Million – миллион долларов





Экстравагантный телефон Goldvish Le Million стал самым дорогим телефоном для швейцарского бренда GoldVish – его цена миллион долларов. Телефон покрыт 18-кратным золотом и бриллиантами, общее количество которых составляет 120 каратов. Всего созданы три модели Goldvish Le Million, которые швейцарский бренд предлагает из розового, желтого или белого золота.

6. Diamond Crypto Smartphone – 1,3 миллиона долларов





Diamond Crypto Smartphone был самым дорогим телефоном в мире. Он изготовлен из жесткой платины, а логотип и кнопки созданы из розового золота. Кроме того, телефон имеет пятьдесят бриллиантов, включая 10 редких голубых бриллиантов. Особенностью телефона стало также программное обеспечение, имеющее усиленные технологии шифрования для сохранения конфиденциальной информации.

5. iPhone 3G Kings Button – 2,5 миллиона долларов





Пятый самый дорогой телефон был создан австрийским дизайнером Питером Алиссоном, украсившим его 18-каратным желтым, белым и розовым золотом. А полоска из белого золота, проходящая по всему краю телефона, украшена 138 бриллиантами. Однако наибольшей особенностью смартфона стал 6,6-каратный бриллиант, функционирующий вместо главной кнопки.

4. Goldstriker iPhone 3GS Supreme – 3,2 миллиона долларов





Телефон Goldstriker iPhone 3GS Supreme является успешным сотрудничеством Apple с британским дизайнером Стюартом Хьюзом, сумевшим разместить на смартфоне 136 бриллиантов и 270 граммов золота. Кроме того, логотип Apple на задней панели телефона усыпан 53 бриллиантами, а центральная кнопка украшена бриллиантом 7,1 карата.

3. iPhone 4Diamond Rose Edition – 8 миллионов долларов





Еще одна совместная работа Apple и Стюарта Хьюза. На этом телефоне из чистого розового золота британский дизайнер сумел разместить 500 бриллиантов. А главная кнопка изготовлена из бриллианта 7,4 карата. Кроме того, для большей эксклюзивности Apple выпустила всего два таких смартфона.

2. iPhone 4s Elite Gold – 9,4 миллиона долларов





После успеха предыдущих моделей Стюарт Хьюз изготовил один из самых дорогих телефонов Apple – iPhone 4s Elite Gold. Телефон покрыт золотом с 500 бриллиантами. А главный бриллиант, стоящий вместо кнопки, весит 8,6 карата. Помимо iPhone 4s Elite Gold Apple также предлагает коробку, которая изготовлена из сплошной платины и содержит оригинальные кости тиранозавра.

1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – 48,5 миллиона долларов





Безусловным лидером среди самых дорогих телефонов мира стал смартфон Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, стоимостью невероятных 48,5 миллионов долларов. Телефон был разработан Falcon Luxury и покрыт золотом, а на задней панели украшен массивным розовым бриллиантом. Этот телефон был приобретен одним из самых богатых людей Азии — Мукеш Амбани, как подарок для своей жены Ниты Амбани.

Вот краткий итог всех попавших в рейтинг моделей.

Топ-10 самых дорогих мобильных телефонов в мире:

— Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – 48,5 миллиона долларов

— iPhone 4s Elite Gold – 9,4 миллиона долларов

— iPhone 4Diamond Rose Edition – 8 миллионов долларов

— Gold Striker iPhone 3GS Supreme – 3,2 миллиона долларов

— iPhone 3G Kings Button – 2,5 миллиона долларов

— Diamond Crypto Smartphone – 1,3 миллиона долларов

— Goldvish Le Million – 1,3 миллиона долларов

— Gresso Luxor Las Vegas Jackpot – 1 миллион долларов

— Goldvish Revolution – 488 тыс. долларов

— Virtue Signature Cobra – 310 тыс. долларов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных мобильных телефонах всех времен.

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