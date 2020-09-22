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Главная Новости IT телефоны Компания Vivo представила серию смартфонов с уникальной камерой для селфи
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Компания Vivo представила серию смартфонов с уникальной камерой для селфи

Смартфоны V20 и V20 Pro обладают впечатляющими характеристиками, в особенности мощностью камер

сегодня, 17:51
Автор:

Павел Зинченко

Компания Vivo официально представила серию смартфонов V20 в Таиланде. В серию входят Vivo V20 и Vivo V20 Pro. Этот дуэт имеет чистый дизайн, уникальную настройку задней камеры и поддержку быстрой зарядки 33 Вт. Главная изюминка телефонов - это 44-мегапиксельная селфи-камера, которая, как сообщается, обеспечивает более четкие и широкие изображения. Об этом сообщает издание Giztop.

Компания Vivo представила серию смартфонов с уникальной камерой для селфи

Vivo V20 Pro поставляется в единственном варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти по цене 479 долларов США. Он представлен в трех цветах. Vivo V20 поставляется с SoC Qualcomm Snapdragon 720G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. С другой стороны, V20 Pro питается от SoC среднего класса Snapdragon 765G и имеет такую же оперативную память и хранилище.

В обоих телефонах есть батарея емкостью 4000 мАч, которая поддерживается быстрой зарядкой 33 Вт. У дуэта есть дисплей с вырезом с разрешением FHD + и стандартной частотой обновления 60 Гц. На обоих телефонах есть система с тройной задней камерой на 64 МП, а на Pro - сверхширокая 8-мегапиксельная и 2-мегапиксельная моно-камера. Главной изюминкой телефонов является двойная фронтальная камера 44MP + 8MP на Pro и единственная фронтальная камера 44MP на Vivo V20.

Селфи-камера усилена несколькими режимами, такими как Steadiface Selfie Video, Slo-Mo Selfie Video, Multi-Style Portrait и Dual-View Video. Оба телефона оснащены встроенным сканером отпечатков пальцев, а также поддерживают разблокировку с помощью лица для дополнительной безопасности. V20 весит около 171 грамма, а V20 Pro весит около 170 граммов.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo показала смарт-часы с круглым дисплеем.


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