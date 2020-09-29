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Главная Новости IT телефоны Компания OPPO готовится представить новый смартфон: характеристики остаются в секрете
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Компания OPPO готовится представить новый смартфон: характеристики остаются в секрете

О характеристиках смартфона OPPO Reno4 F на данный момент известно мало

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания OPPO намерена занять видное место в мире смартфонов, выпуская на рынок несколько очень интересных моделей в самых разных сегментах. В то время, когда производитель готовится к запуску нескольких смартфонов в Португалии (1 октября), было также подтверждено, что он выпустят новый OPPO Reno4 F 12 октября.

Компания OPPO готовится представить новый смартфон: характеристики остаются в секрете

Это подтверждение относится к индонезийскому рынку, где производитель вложил значительные средства в выпуск смартфонов с более доступной ценой. Несмотря на то, что до его официальной презентации осталось совсем немного времени, Reno4 F остается настоящей загадкой, поскольку известно мало информации о спецификациях или цене.

OPPO Reno4 F будет иметь чрезвычайно тонкий и элегантный дизайн. Хотя никаких подробных сведений о его характеристиках не было раскрыто, недавние рекламные изображения и телевизионное видео OPPO Reno4 F подтвердили очень современный дизайн и чрезвычайно тонкий профиль.

Оба рекламных изображения подтверждают чрезвычайно тонкий дизайн и очень небольшой вес, которые являются одними из основных его преимуществ. Видео подтверждает его тонкий профиль толщиной всего 7,48 мм. Кроме того, видео также подтверждает наличие панели Super AMOLED, что сделает этот смартфон еще более интересным.

Учитывая, что официальная презентация смартфона состоится в начале следующего месяца, ожидается, что подробности о его характеристиках начнут распространяться на этой неделе.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO готовится представить мощный камерофон.


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