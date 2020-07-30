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Компания Motorola представит очередной смартфон: появились новые подробности

Смартфон Motorola RAZR 2020 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765G с 5G и 6.2-дюймовый OLED-дисплей

сегодня, 02:20
Автор:

Павел Зинченко
Компания Motorola представит очередной смартфон: появились новые подробности

После выпуска гибкого смартфона Motorola RAZR 2019 в сети появились первые слухи о выпуске второй ревизии гаджета, и, наконец, они получили подтверждение. Известный инсайдер Еван Бласс опубликовал качественные рендеры, которые демонстрируют внешний вид будущей новинки задолго до ее анонса. Об этом сообщает издание ITSider со ссылкой на gizmochina.

Согласно изображениям, опубликованным инсайдером, Motorola RAZR нового поколения почти не отличается от предыдущей версии. Изменился только цвет корпуса, а остальные характеристики остались без изменений, кроме чипсета. Гаджет должен получить субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 765G с 5G, 6.2-дюймовый OLED-дисплей, аккумулятор объемом 2845 мАг и поддержку быстрой зарядки мощностью 18W.


Согласно последним слухам, новинка получит улучшенные камеры: фронтальная камера на 5 МП изменилась на 20 МП, а вместо основного модуля на 16 МП будет использоваться более продвинутый модуль Samsung GM1 на 48 МП. На данный момент неизвестно, когда Moto RAZR 2020 будет представлен и сколько он будет стоить.

Как сообщает издание "Комментарии", Motorola анонсировала новый уникальный смартфон.


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