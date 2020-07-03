Компания Motorola анонсировала новый уникальный смартфон

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Павел Зинченко
Смартфон Motorola One Fusion дебютировал как последнее дополнение к серии смартфонов Motorola One. Смартфон Motorola One Fusion - это урезанная версия Motorola One Fusion +, которая была выпущена в глобальном масштабе и в Индии в начале июня. В настоящее время новый телефон Motorola доступен в странах Латинской Америки и поступит в другие страны к следующему месяцу. Об этом сообщает ресурс gadgets.
Смартфон оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 710 SoC, четырьмя задними камерами и батареей емкостью 5000 мАч. В отличие от One Fusion +, который поставляется с всплывающей селфи-камерой, в Motorola One Fusion передняя камера находится внутри выемки.
Motorola еще не объявила цены, а также информацию о доступности Motorola One Fusion по всему миру. Телефон прибудет в Саудовскую Аравию и ОАЭ в следующем месяце, сообщает пост в блоге компании.
Motorola One Fusion также предлагается в варианте хранения 4 ГБ + 64 ГБ. Его цветовые варианты включают изумрудный зеленый и океанский синий.
Motorola One Fusion с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением ОС Android 10 с пользовательской оболочкой Motorola My UX. Телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision HD + и оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 710 Octa в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Его встроенное хранилище объемом 64 ГБ также расширяется с помощью карты microSD.
Четырехместная камера заднего вида включает в себя основную 48-мегапиксельную камеру, сопровождаемую дополнительной 8-мегапиксельной камерой с полем обзора 118 градусов, 5-мегапиксельным макросенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи и видеозвонков Motorola One Fusion оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой.
Как сообщало издание "Комментарии", Motorola представила мощный флагман дешевле конкурентов.
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