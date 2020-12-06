Компания DOOGEE представила уникальный смартфон-долгожитель

DOOGEE часто продает свои телефоны как обладающие повышенной прочностью или "пригодными для использования вне помещений", такими как степени защиты IP68 и IP69K для защиты от проникновения и режимы работы в перчатках для их сенсорных экранов. В S59 Pro есть все это, а также аккумулятор емкостью чуть более 10 000 мАч.

ФОТО: TechRader

Его производитель также утверждает, что в этот новый прочный телефон встроен динамик мощностью 2 Вт: самый "громкий" из доступных для смартфонов, поскольку он, по-видимому, рассчитан на уровень звука до 100 децибел (дБ).

Опять же, на этом особые особенности S59 Pro заканчиваются: он питается от устаревшего процессора Helio P22, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD размером до 256 ГБ.

Он также имеет 5,7-дюймовый дисплей с водяной насечкой и большой лицевой панелью по периметру благодаря прочной конструкции. Кроме того, DOOGEE не упоминает, насколько быстро этот якобы сверхбатарейный телефон может заряжаться через порт типа C, а это означает, что он может потратить много времени привязанным к стене, чтобы получить 100% заряда.

Потребители теперь могут предварительно заказать этот S59 Pro на AliExpress за 200 долларов США. Однако производитель не указал, когда именно он будет запущен, и его доставка может занять до 48 дней в соответствии с его новой торговой платформой. В качестве альтернативы OEM-производитель проводит конкурс, в котором на его веб-сайте можно выиграть 1 из 3 S59 Pro.

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