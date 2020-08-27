Китайская компания разрабатывает смартфон с невидимыми камерами

Компания TCL запатентовала футуристический телефон, который выделяется среди всех других смартфонов на рынке. Во-первых, его фронтальная камера расположена ниже поверхности дисплея, во-вторых, основная камера на задней панели также не видна. О новинке рассказал портал Droid News.

Ожидается, что эта технология субэкранной фронтальной камеры будет использоваться в большом количестве моделей смартфонов уже в следующем году, а 1 сентября будет представлен первый коммерческий смартфон с камерой под дисплеем - ZTE Axon 20.

Спереди можно увидеть экран без вырезов и отверстий, хотя рамки по сегодняшним меркам довольно широкие. В описании патента сказано, что селфи-камера расположена под экраном. Но еще интереснее задняя панель, где камеры тоже не видны. Вверху корпус заметно толще, вероятно, там, где расположены датчики изображения со скрытыми линзами.





Не исключено, что в этом случае смартфон будет использовать ту же (или аналогичную) технологию, что и OnePlus Concept One, который был показан ранее в этом году. У этого телефона стеклянная задняя крышка, которая меняет цвет, и камера не видна, когда она не используется.

На правой стороне запатентованного телефона TCL мы видим кнопки включения и регулировки громкости. На левой и верхней гранях нет кнопок и разъемов. Внизу виден только разъем зарядки, предположительно USB-C.

Как сообщало издание "Комментарии", Motorola расширит свою серию бюджетных смартфонов.

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