kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.08.2020

BTC/USD

11333.08

ETH/USD

384.22

LTC/USD

56.72

НБУ 27.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Китайская компания разрабатывает смартфон с невидимыми камерами
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания разрабатывает смартфон с невидимыми камерами

Специальная технология скрывает камеры, когда они не используются

сегодня, 16:31
Автор:

Павел Зинченко

Компания TCL запатентовала футуристический телефон, который выделяется среди всех других смартфонов на рынке. Во-первых, его фронтальная камера расположена ниже поверхности дисплея, во-вторых, основная камера на задней панели также не видна. О новинке рассказал портал Droid News.

Ожидается, что эта технология субэкранной фронтальной камеры будет использоваться в большом количестве моделей смартфонов уже в следующем году, а 1 сентября будет представлен первый коммерческий смартфон с камерой под дисплеем - ZTE Axon 20.

Китайская компания разрабатывает смартфон с невидимыми камерами

Спереди можно увидеть экран без вырезов и отверстий, хотя рамки по сегодняшним меркам довольно широкие. В описании патента сказано, что селфи-камера расположена под экраном. Но еще интереснее задняя панель, где камеры тоже не видны. Вверху корпус заметно толще, вероятно, там, где расположены датчики изображения со скрытыми линзами.


Не исключено, что в этом случае смартфон будет использовать ту же (или аналогичную) технологию, что и OnePlus Concept One, который был показан ранее в этом году. У этого телефона стеклянная задняя крышка, которая меняет цвет, и камера не видна, когда она не используется.

На правой стороне запатентованного телефона TCL мы видим кнопки включения и регулировки громкости. На левой и верхней гранях нет кнопок и разъемов. Внизу виден только разъем зарядки, предположительно USB-C.

Как сообщало издание "Комментарии", Motorola расширит свою серию бюджетных смартфонов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!