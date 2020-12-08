Китайская компания представит уникальный смартфон: что уже известно

OPPO уже объявила, что ее следующий флагманский смартфон, который выйдет в первые три месяца 2021 года, будет работать на недавно представленном чипсете Snapdragon 888, но сегодня новая утечка дает нам еще несколько подробностей об устройстве.

ФОТО: China-Phone

По словам Эвана Бласса, Find X3 Pro, как предполагается, он будет называться, имеет кодовое название Fussi. Устройство будет иметь 6,7-дюймовый сенсорный экран 1440x3216 с поддержкой 1,07 миллиарда цветов и адаптивной динамической частотой кадров — от 10 Гц до 120 Гц.

Миллиард цветов не новость, Find X2 Pro представил эту функцию в мире смартфонов, и она будет повторена здесь, в то время как динамическая частота обновления сродни тому, что Samsung сделал для Galaxy Note20 Ultra.

На задней панели, по-видимому, будет пара новых 50-мегапиксельных сенсоров Sony IMX766, один для основного снимка, а другой для сверхширокого, а также 13-мегапиксельная камера с 2-кратным оптическим зумом и 3-мегапиксельная макро-камера с кружащимися огнями. В наличии будет и объектив, который позволяет ему функционировать "де-факто как микроскоп".

Find X3 Pro вероятно будет весить около 190 г, при этом экран и задняя часть изогнуты к раме. Задняя панель будет либо керамической, либо стеклянной, и для цветовых вариантов сначала вероятнее всего будет выбран черный и синий, а позже белый.

Телефон получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводной зарядкой VOOC Air на 30 Вт (заметное упущение в Find X2 Pro). Модуль NFC будет иметь конструкцию с двойной антенной, которая позволит пользователю подносить смартфон для оплаты либо задней стороной к считывателю, либо передней.

Как сообщало издание "Комментарии", DOOGEE представила уникальный смартфон-долгожитель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!