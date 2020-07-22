Китайская компания представит смартфон с рекордным количеством камер

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Компания OnePlus запустила новый смартфон под названием Nord, который имеет поддержку 5G и шесть камер. Телефон будет запущен 4 августа в Индии и Европе. Также компания запускает бета-программу, которая позволит 50 людям в Северной Америке опробовать устройство. Об этом сообщает Business Insider.

OnePlus Nord имеет четырехкратную настройку камеры на задней панели, которая включает тот же основной 48-мегапиксельный датчик, что и OnePlus 8, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, макро-камеру и датчик глубины. У Nord также будут две фронтальные камеры: 32-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера с 105-градусным полем зрения.

Многие смартфоны поставляются с несколькими камерами, но в прошлом редко можно было увидеть такие дешевые устройства, как OnePlus Nord с таким количеством камер. Производители смартфонов все чаще смотрят на камеру как на основную точку продаж и способ отличить свои устройства от устройств конкурентов. Apple, Samsung и Google рекламировали камеры своих iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra и Pixel 4 во время выпуска своих продуктов в 2019 году.

Также Nord оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и технологией быстрой зарядки, которая, как утверждается, может подзарядить телефон до 70% за полчаса. Он будет работать на процессоре Snapdragon 765G компании Qualcomm.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus разработала собственную систему мобильных платежей.

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