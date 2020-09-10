Китайская компания представит смартфон с мощнейшей батареей

Китайская компания Xiaomi скоро расширит семейство смартфонов Redmi 9 Series, которое уже включает модели Redmi 9 Prime, Redmi 9 и Redmi 9A. Скоро пройдет анонс бюджетного устройства под названием Redmi 9i. Об этом сообщает издание Phone Mantra.

Опубликованное изображение-тизер предполагает, что устройство будет оснащено дисплеем Dot Drop с небольшой выемкой в ​​центре вверху: именно здесь и будет располагаться фронтальная камера.

Известно, что объем оперативной памяти составит 4 ГБ. Покупатели смогут выбирать между модификациями с флешкой емкостью 64 и 128 ГБ. Упоминаются три цветовых варианта - Nature Green (зеленый), Sea Blue (синий) и Midnight Black (черный).

Сообщается о наличии достаточно мощного аккумулятора, но точной его емкости не сообщается. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android, дополненной проприетарной надстройкой MIUI 12.

Презентация Redmi 9i состоится 15 сентября. Цена новинки, по имеющейся информации, составит от 110 долларов США.

По подсчетам Gartner, во втором квартале этого года Xiaomi занимала четвертое место в списке крупнейших поставщиков смартфонов. Компания контролирует 8,9% мирового рынка.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi официально представит новый проектор.

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