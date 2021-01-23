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Главная Новости IT телефоны Китайская компания представила ноутбук с оригинальным дизайном: что в нем особенного
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Китайская компания представила ноутбук с оригинальным дизайном: что в нем особенного

В дизайне нового ноутбука Xiaomi угадываются характерные черты стиля Apple

сегодня, 13:40
Автор:

Павел Зинченко
Лу Вейбонг, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, опубликовал фотографию нового RedmiBook Pro на своей странице в Weibo. Он отметил, что компания много работала над созданием нового дизайна, и добавил, что новый ноутбук RedmiBook Pro будет очень профессиональным.
На изображении показана левая сторона ноутбука, на которой расположены разъемы USB-C и HDMI. Очевидно, что корпус сделан из алюминиевого сплава, имеет острые края и выполнен в стиле ноутбуков Apple.
Китайская компания представила ноутбук с оригинальным дизайном: что в нем особенного - фото 2
Ранее было объявлено, что процессоры Intel Core 11-го поколения будут работать в новой линейке RedmiBook Pro. Xiaomi официально подтвердила, что новые ноутбуки RedmiBook Pro будут представлены в феврале.
На прошлой неделе в базе данных Geekbench были обнаружены новые ноутбуки RedmiBook Pro 15 и RedmiBook Pro 15S, оснащенные новыми процессорами Intel Core i5 и Core i7. Обе модели оснащены 16 ГБ оперативной памяти и работают под управлением операционной системы Windows 10. Презентация линейки ожидается в феврале.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", cмартфон Xiaomi получил "умный" режим ночной съемкиКитайский технологический гигант выпустил свой смартфон Xiaomi Mi 11 с новым чипсетом Snapdragon 888. Это означает, что это первый телефон в мире мобильных телефонов, который питается от чипсета SD-888. Snapdragon 888 — это самый мощный и эффективный чипсет Qualcomm.
Он может похвастаться более быстрой производительностью для приложений AI с общей мощностью обработки 26 TOPS (по сравнению с 15 TOPS в S865).
При этом было использовано алгоритм BlinkAI, чье программное обеспечение для глубокого обучения обеспечивает функцию "Ночного режима" в видеокамере Mi 11.

Китайская компания представила ноутбук с оригинальным дизайном: что в нем особенного

Что особенного в ноутбуке Xiaomi. Фото: FutuRita


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Источник: https://phonemantra.com/brand-new-redmibook-pro-in-the-style-of-apple-laptops-in-first-official-image/
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