kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.07.2020

BTC/USD

9672.63

ETH/USD

302.43

LTC/USD

49.06

НБУ 26.07.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Китайская компания готовится представить новую серию смартфонов
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания готовится представить новую серию смартфонов

Новые смартфоны OnePlus будут иметь 64-мегапиксельную основную заднюю камеру

25 июля 2020, 23:56
Автор:

Павел Зинченко
Китайская компания готовится представить новую серию смартфонов

Несколько дней назад компания OnePlus наконец запустила свой доступный смартфон OnePlus Nord, и теперь начали ходить слухи о следующих устройствах. В этом году компания уже представила три смартфона. Теперь имеются сведения, что бренд уже начал работать над следующим набором флагманских устройств OnePlus. Скорее всего, это будут OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro. Об этом сообщает BGR.

Отчет указывает, что эти телефоны могут иметь 64-мегапиксельную основную заднюю камеру. Это то, на что указывают некоторые строки кода, которые были исследованы в последнем приложении OnePlus Camera v5.4.23. Предполагается, что бренд будет использовать пиксельный биннинг, что поможет уменьшить шум и предложить лучший динамический диапазон.

Сообщается, что программное обеспечение будет использовать полное 64-мегапиксельное разрешение сенсора для визуализации высокодетализированных снимков. Это показывает, что приложение камеры не будет поддерживать 64-мегапиксельные снимки в режиме серийной съемки.

Утечки серии OnePlus 8T только начали появляться в Интернете, и, вероятно, скоро появится больше деталей. В настоящее время неизвестно, когда будет выпущена новая серия телефонов OnePlus, но они, скорее всего, появятся в конце этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus разработала собственную систему мобильных платежей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!