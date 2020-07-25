Китайская компания готовится представить новую серию смартфонов

Несколько дней назад компания OnePlus наконец запустила свой доступный смартфон OnePlus Nord, и теперь начали ходить слухи о следующих устройствах. В этом году компания уже представила три смартфона. Теперь имеются сведения, что бренд уже начал работать над следующим набором флагманских устройств OnePlus. Скорее всего, это будут OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro. Об этом сообщает BGR.

Отчет указывает, что эти телефоны могут иметь 64-мегапиксельную основную заднюю камеру. Это то, на что указывают некоторые строки кода, которые были исследованы в последнем приложении OnePlus Camera v5.4.23. Предполагается, что бренд будет использовать пиксельный биннинг, что поможет уменьшить шум и предложить лучший динамический диапазон.

Сообщается, что программное обеспечение будет использовать полное 64-мегапиксельное разрешение сенсора для визуализации высокодетализированных снимков. Это показывает, что приложение камеры не будет поддерживать 64-мегапиксельные снимки в режиме серийной съемки.

Утечки серии OnePlus 8T только начали появляться в Интернете, и, вероятно, скоро появится больше деталей. В настоящее время неизвестно, когда будет выпущена новая серия телефонов OnePlus, но они, скорее всего, появятся в конце этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus разработала собственную систему мобильных платежей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!