Каким будет модельный ряд iPhone 13: аналитик высказал свое мнение

Аналитик Минг-Чи Куо, прогнозы которого отличаются высокой точностью, утверждает, что модельный ряд iPhone 13 будет состоять из тех же четырех моделей, что и iPhone 12, но он и модели 2022 года получат значительные обновления сверхширокоугольных камер на более дорогих телефонах.

Каким будет iPhone 13. ФОТО: MacRumors

В заметке для инвесторов, которую рассматривает Apple Insider, Куо отмечает, что в линейке iPhone 13 снова появятся четыре модели. Ожидается, что каждая из четырех будет такого же размера, что и в текущей линейке iPhone 12. Однако если каждая из моделей iPhone 12 оснащена одинаковой сверхширокоугольной камерой, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат улучшение. В настоящее время сверхширокоугольная камера iPhone 12 имеет светосилу f / 2,4 и 5P.

Если Куо прав, две более дорогие модели iPhone 13 вместо этого будут оснащены сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f / 1.8 и 6P. Вместо текущего фиксированного фокусного расстояния 13 мм это будет включать переменную автофокусировку.

По словам Куо, это улучшение будет сохранено и в модельном ряду iPhone 14 2022 года. Что может измениться, так это набор поставщиков, поставляющих компоненты для этих камер, при этом Куо предсказывает, что Largan будет производить необходимые моторы звуковой катушки, которые перемещают линзы.

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыт недостаток самого дешевого iPhone 12.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!