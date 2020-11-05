Раскрыт недостаток самого дешевого iPhone 12

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Владимир Лавский
Apple снизила скорость зарядки самого дешевого смартфона нового поколения. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на документы технической поддержки.
Журналисты выяснили, что вышедший вместе с iPhone 12 беспроводной стандарт MagSafe обеспечивает мощность зарядки на уровне 15 ватт. Однако пиковая мощность для iPhone 12 mini составляет 12 ватт. Также в раскрытых документах говорится, что смартфон в любой момент может понизить мощность зарядки. Это может быть связано с загруженностью системы, температурой воздуха и прочими факторами.
В сообщении уточняется, что при подключении различных аксессуаров Lightning подаваемая на смартфон через зарядку MagSafe мощность принудительно снижается до 7,5 ватт. Например, это происходит при подключении телефона к беспроводной станции и одновременном прослушивании музыки через проводные наушники EarPods. У остальных девайсов серии подобных недостатков не выявлено.
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