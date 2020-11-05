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Главная Новости IT технологии Раскрыт недостаток самого дешевого iPhone 12
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Раскрыт недостаток самого дешевого iPhone 12

Скорость зарядки в новом гаджете оставляет желать лучшего

сегодня, 14:24
Автор:

Владимир Лавский

Apple снизила скорость зарядки самого дешевого смартфона нового поколения. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на документы технической поддержки.

Раскрыт недостаток самого дешевого iPhone 12

Журналисты выяснили, что вышедший вместе с iPhone 12 беспроводной стандарт MagSafe обеспечивает мощность зарядки на уровне 15 ватт. Однако пиковая мощность для iPhone 12 mini составляет 12 ватт. Также в раскрытых документах говорится, что смартфон в любой момент может понизить мощность зарядки. Это может быть связано с загруженностью системы, температурой воздуха и прочими факторами.

В сообщении уточняется, что при подключении различных аксессуаров Lightning подаваемая на смартфон через зарядку MagSafe мощность принудительно снижается до 7,5 ватт. Например, это происходит при подключении телефона к беспроводной станции и одновременном прослушивании музыки через проводные наушники EarPods. У остальных девайсов серии подобных недостатков не выявлено.

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Источник: https://www.macrumors.com/2020/11/04/iphone-12-pro-wins-app-loading-speed-test/
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