Каким будет IPhone 13: раскрыты новые подробности

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Елизавета Черных
Известный блогер Джон Проссер в своем аккаунте в Twitter обратился к пользователем и тем самым раскрыл новую информацию о IPhone 13.
Фото: ITC.ua
На своей странице он написал:
Таким образом Проссер сообщил, что первыми накопитель емкостью один терабайт получат телефоны следующей серии от Apple iPhone 13. Их презентацию в корпорации анонсировали на 2021 год. По мнению пользователей, увеличение памяти является очень кстати, ведь многие владельцы IPhone не раз обращались с запросами на увеличение максимальной емкости гаджета.
Больше ничего о новой модели телефона Джон Проссер не сказал. Но в сети предположили, что IPhone с терабайтом памяти может стоить порядка 1500 долларов. На сегодняшний день самая дорогая модель IPhone с накопителем памяти 512 гигабайт обойдется покупателю в 1400 долларов.
К слову, 13 октября состоялась онлайн-презентация новых IPhone 12, сейчас их цена стартует от 699 долларов.
Ранее "Комментарии" делились информацией о том, что компания Apple продала миллиард смартфонов.
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