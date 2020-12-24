Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, в этих гаджетах мы храним очень много информации о себе, поэтому опасаемся, чтобы эти данные не попали в чужие руки. Пожалуй, каждый хоть раз ловил себя на мысли, что его телефон могут прослушивать. Но так ли просто установить эту прослушку и как ее обнаружить?

как узнать, что телефон на прослушке (фото из открытых источников)

Эксперты перечислили несколько "симптомов", которые помогают распознать слежение в домашних условиях:

- Быстрый разряд аккумулятора. Если у вас в телефоне есть какое-то шпионское устройство, тогда оно буквально будет "съедать" весь ваш заряд батареи, при чем, очень быстро.

- Перегревание батареи. Зловредные программы будут сильно греть ваш мобильный телефон, даже когда он находится в автономном режиме. Но тут стоит сделать поправку на "возраст" вашего гаджета, возможно, силы его батареи иссякают так быстро не из-за прослушки.

- Необъяснимая активность. Подозрения должны вызвать необъяснимые действия телефона, например, самостоятельно включенная подсветка или перезагрузка. Эти признаки могут указывать на то, что кто-то имеет удаленный доступ к вашему смартфону.

- Долгое выключение телефона. Если вирусов и вредных программ на вашем телефоне нет, тогда его долгое выключение может свидетельствовать о том, что вас прослушивают.

- Непонятные помехи во время звонка. Если вы замечали, что во время разговора с кем-то по телефону возникают различные помехи, то скорее всего ваш гаджет "под колпаком".

- Постоянный фоновый шум. Если вы при каждом разговоре слышите в трубке какое-то эхо или щелчки, тогда стоит проверить свое устройства на элементы прослушки.

Если же у вас возникли подозрения и, главное, вы знаете причины, почему телефон могут прослушивать, то лучше обезопасить себя от этого. Для этого следует обратиться к специалистам или сменить телефон и сим-карту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мобильные телефоны могут навредить здоровью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!