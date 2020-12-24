kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23196.26

ETH/USD

582.04

LTC/USD

103.73

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается
commentss НОВОСТИ Все новости

Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

Многие люди подозревают, что их телефон прослушивается

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, в этих гаджетах мы храним очень много информации о себе, поэтому опасаемся, чтобы эти данные не попали в чужие руки. Пожалуй, каждый хоть раз ловил себя на мысли, что его телефон могут прослушивать. Но так ли просто установить эту прослушку и как ее обнаружить? 

Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

как узнать, что телефон на прослушке (фото из открытых источников)

Эксперты перечислили несколько "симптомов", которые помогают распознать слежение в домашних условиях:

- Быстрый разряд аккумулятора. Если у вас в телефоне есть какое-то шпионское устройство, тогда оно буквально будет "съедать" весь ваш заряд батареи, при чем, очень быстро. 

- Перегревание батареи.  Зловредные программы будут сильно греть ваш мобильный телефон, даже когда он находится в автономном режиме. Но тут стоит сделать поправку на "возраст" вашего гаджета, возможно, силы его батареи иссякают так быстро не из-за прослушки. 

- Необъяснимая активность. Подозрения должны вызвать необъяснимые действия телефона, например, самостоятельно включенная подсветка или перезагрузка. Эти признаки могут указывать на то, что кто-то имеет удаленный доступ к вашему смартфону.

- Долгое выключение телефона. Если вирусов и вредных программ на вашем телефоне нет, тогда его долгое выключение может свидетельствовать о том, что вас прослушивают.

- Непонятные помехи во время звонка. Если вы замечали, что во время разговора с кем-то по телефону возникают различные помехи, то скорее всего ваш гаджет "под колпаком".

-  Постоянный фоновый шум. Если вы при каждом разговоре слышите в трубке какое-то эхо или щелчки, тогда стоит проверить свое устройства на элементы прослушки. 

Если же у вас возникли подозрения и, главное, вы знаете причины, почему телефон могут прослушивать, то лучше обезопасить себя от этого. Для этого следует обратиться к специалистам или сменить телефон и сим-карту. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мобильные телефоны могут навредить здоровью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://blog.allo.ua/kak-proverit-telefon-na-proslushku_2020-03-52/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ