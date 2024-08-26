Как сохранить важную информацию из Telegram, если мессенджер перестанет работать

После ареста основателя Telegram Павла Дурова повысился риск того, что популярный мессенджер может перестать работать. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения, в Украине обсуждается возможность регуляции или блокировки Telegram. Портал "Комментарии" рассказывает, как можно сохранить переписку, фото, видео и другие файлы из Telegram.



Как сохранить информацию из Telegram. Фото из открытых источников

Мессенджер Telegram автоматически сохраняет ваши данные и историю чатов в своих облачных сервисах именно поэтому, когда пользователь заходит с нового устройства, он легко может получить доступ к информации. Если требуется офлайн-копия истории чатов или данных, Telegram имеет функцию экспорта файлов.

Чтобы сохранить все важные данные на компьютер, необходимо воспользоваться версией мессенджера для компьютера — Telegram Desktop и зайти в раздел "Настройки". В этом меню нужно выбирать пункт "Расширенные", где в низу будет подпункт "Экспортировать данные Telegram".

После этого открывается новое окно в котором можно выбрать файлы, которые вам нужно сохранить: информация об аккаунте, списке контактов, архиве историй. Также доступны параметры экспорта чатов, медиа, включая фотографии, видео, голосовые сообщения и другие файлы.

В конце предлагается выбрать путь, по которому будут сохранены файлы на вашем компьютере, а также их формат:

— HTML – удобен для просмотра;

— JSON – удобен для программ.

После выбранных параметров настроек нажимаем кнопку "Экспортировать". Открывается новое окошко, показывающее процесс экспорта и сохранения файлов из Telegram на компьютер пользователя. Это окно можно закрыть – оно будет работать в фоновом режиме, что позволяет продолжать пользоваться мессенджером, однако из Telegram не нужно выходить, чтобы не остановить процесс экспорта файлов.

Также Telegram позволяет экспортировать историю каждого чата в отдельности. Для этого необходимо зайти в настройку чата в правом верхнем углу и выбрать пункт "Экспортировать историю чата". После чего откроется подобное меню, как и с общим экспортом данных из Telegram.

Если вы используете Telegram со смартфона, можно отдельно сохранять файлы на собственное устройство, а фрагменты переписки можно хранить скриншотами и складывать в отдельную папку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Telegram сделали первое заявление после ареста Дурова.

Также "Комментарии" писали о том, что для России означает арест Дурова.

