Как привязать номер телефона к паспорту: инструкции для абонентов всех операторов

В Украине можно привязать номер к паспорту, фото из открытых источников

В Украине граждане могут привязать паспорт гражданина к телефонному номеру. Инструкции для абонентов Vodafone/Киевстар/lifecell. Об этом пишет AIN.ЮА.

Инструкция для абонентов Vodafone

Для привязки номера к паспорту нужно зайти на сайт, где ввести свой номер, ввести электронную цифровую подпись или подтвердить личность через MobileID. Далее нужно будет заполнить анкету и подтвердить заявление на регистрацию. Или лично подать заявление на регистрацию в фирменном магазине Vodafone Украина. При себе нужно иметь оригинал паспорта для подтверждения личности.

В персональном кабинете "Мой lifecell" или в приложении "Мой lifecell" выберите раздел "Основная информация" / "Персональные данные" / "Регистрация". Для регистрации вам понадобится BankID или электронная цифровая подпись. Другой способ – зарегистрироваться в фирменном магазине. Для этого вам нужно подать заявление о регистрации, показать паспорт гражданина. Дальше вас попросят подтвердить пользование SIM-картой.

Инструкция для абонентов "Киевстар"

В личном кабинете "Мой Киевстар" следует открыть вкладку "Пользователь" / Регистрация с помощью ЭЦП. Далее скачайте ключ электронной цифровой подписи. Затем проверьте свои данные и подтвердите регистрацию. Или в магазине подайте письменное заявление на регистрацию для физических/юридических лиц, предъявите паспорт и SIM-карту.

После регистрации абоненты будут обслуживаться в фирменных магазинах при наличии у них документов для подтверждения личности. Такие клиенты могут получать другие услуги по номеру, восстанавливать его и т.д.

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